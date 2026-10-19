"Путешественник во времени" сделал жуткий прогноз: когда роботы захватят мир

Пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени с 2609 года, сделал тревожный прогноз о будущем человечества. По его словам, роботы официально захватят мир 17 февраля 2103 года. Видео с этим предсказанием собрало тысячи просмотров и вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях.

"Путешественник во времени" назвал дату, когда роботы захватят мир

В TikTok распространилось видео пользователя с ником Aqua Traveller, в котором он утверждает, что прибыл из далекого будущего и знает даты важных событий, которые еще предстоят на Земле.

В одном из своих видео самопровозглашенный "путешественник во времени" рассказал о предстоящем восстании машин и назвал конкретную дату.

"17 февраля 2103 года роботы официально увлекут мир", — прогнозирует "путешественник во времени".

Видео о предстоящем восстании роботов привлекло внимание аудитории. В комментариях пользователи выражали недоумение и обсуждали заявленную дату. Кроме того, его прогноз напоминает сюжеты популярных научно-фантастических фильмов, в частности, "Терминатора" и "Матрицы", в которых искусственный интеллект и машины становятся угрозой для человечества.

Заметим, что нет доказательств того, что Aqua Traveller действительно является путешественником во времени. Так что названную дату следует воспринимать как интернет-пророчество, а не как установленный прогноз развития технологий. Сбудется ли заявление о захвате мира роботами, проверить можно будет только в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что " путешественник во времени " был замечен на архивном фото 1968 года. Мужчина был одет в одежду нетипичный для своей эпохи, в частности из-за очков, брюк и рубашки.