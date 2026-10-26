Призраки, проклятые дома и старинные кладбища: названы 10 самых жутких городов мира

Города с легендами о призраках, загадочными домами и старинными кладбищами привлекают туристов, которые ищут не обычный отдых, а атмосферу мистики. Издание Mental Floss опубликовало рейтинг десяти самых жутких направлений мира. Места оценивали по количеству экскурсий о призраках, домов с мрачной репутацией и кладбищ.

Заброшенный дом с мрачной атмосферой - образ городов, окутанных легендами о привидениях, проклятых зданиях и паранормальных явлениях. Фото: Pixabay / Myriams-Fotos

Первое место занял Бухарест в Румынии. Столица получила максимальные 100 баллов по индексу темного туризма. В городе насчитали 84 экскурсии о призраках и 69 кладбищ. Одно из самых известных — кладбище Беллу, где похоронены выдающиеся румынские писатели.

На втором месте оказался Рим. Его главная особенность — 266 кладбищ, а также катакомбы, протянувшиеся под городом. Третью строчку занял Новый Орлеан в США. Он известен экскурсиями по старым кварталам, готическими гробницами и легендами о вампирах и вуду.

Четвертой стала Венеция: здесь есть 24 дома с жуткой репутацией, более 50 кладбищ и почти 30 тематических экскурсий. Пятое место занял небольшой румынский городок Бран. Он привлекает поклонников историй о Дракуле, а количество экскурсий о призраках достигает 103.

Во вторую половину десятки вошли американские Чарлстон (шестое место) и Саванна (седьмое), известные историческими кладбищами и жуткими рассказами. Восьмым стал Нэшвилл, девятой — Филадельфия, а замыкает рейтинг Хьюстон. В этих городах исследователи также учитывали количество кладбищ, домов с привидениями и тематических туров.

Рейтинг не доказывает существование сверхъестественного: он показывает, где лучше всего развит туризм вокруг мистических историй и мрачного наследия. Для путешественников это способ увидеть знакомые города с необычной стороны.

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