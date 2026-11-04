Правду скрывали десятилетиями: 8 жутких фактов о самых страшных катастрофах в истории

Катастрофы не сразу раскрывают все свои тайны. Спустя годы новые доказательства и свидетельства меняют представление о трагедиях прошлого. Некоторые подробности оказываются настолько жуткими, что трудно поверить в их реальность. Вот восемь фактов, которые стали известны значительно позже.

Аэрофотосъемка Чернобыльской атомной электростанции с защитным саркофагом над разрушенным энергоблоком. Фото: Vadim Mouchkin / IAEA

16 дней на дне Перл-Харбора. После японской атаки трое моряков остались заблокированными на затонувшем USS West Virginia. Их обнаружили во время подъёма корабля. Календарь свидетельствовал о том, что они прожили ещё 16 дней.

Гибель парохода Sultana. В 1865 году на судне, рассчитанном на 376 пассажиров, находилось более двух тысяч человек. Взорвались три из четырёх котлов. Позже расследование выявило некачественный металл и поспешный ремонт.

Тайна Великого чикагского пожара. Более столетия причиной пожара 1871 года считали корову, которая якобы опрокинула фонарь. Позже журналист признался, что выдумал эту историю. Настоящую причину трагедии так и не установили.

Мозг, превратившийся в стекло. Во время извержения Везувия в 79 году погиб житель Геркуланума. В 2020 году учёные обнаружили в его черепе мозговую ткань, превращённую высокой температурой в стекловидную массу.

Не только айсберг потопил "Титаник". Исследования показали, что хрупкий металл и слабые заклёпки могли усилить разрушение корпуса лайнера после столкновения с айсбергом.

Смертоносный смог Лондона. Смог 1952 года унёс, по оценкам, до 12 тысяч жизней. Позже исследователи выяснили, что загрязнение превратилось в опасный кислотный аэрозоль.

Экипаж Challenger мог оставаться в живых. После разрушения шаттла в 1986 году кабина сохранила целостность во время падения. Включённые аварийные кислородные системы свидетельствовали о том, что некоторые члены экипажа могли пережить первоначальный взрыв.

Предупреждения перед Чернобылем. Рассекреченные документы подтвердили, что на станции ранее происходили аварии и нарушения безопасности. Часть информации о проблемах скрывали.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что непробиваемая защита Земли дала трещину: что обнаружили учёные после мощной солнечной бури