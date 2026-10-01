Он увидел в машине любовников и поджёг её: чем закончилась удивительная история в Малайзии

Необычный инцидент произошел 31 августа в районе Чераса в Куала-Лумпуре. 62-летний сантехник, по версии полиции, решил, что в припаркованном автомобиле находятся иностранец и женщина, собирающиеся вступить в интимные отношения. После этого мужчина якобы поджег машину.

Иллюстрация к истории о сантехнике, который поджег автомобиль в Малайзии. Изображение: adamlapunik / Pixabay

Что произошло возле автомобиля

По данным полиции, мужчина использовал легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы поджечь автомобиль. Позже в багажнике его собственной машины правоохранители обнаружили бутылку с прозрачной жидкостью, которую предварительно идентифицировали как растворитель. Полиция считает, что это вещество могло использоваться для разжигания огня.

Подозреваемый был задержан в течение 24 часов после инцидента. При первичном анализе мочи у него обнаружили метамфетамин и амфетамин. В то же время это лишь результат начального скрининга, поэтому утверждать, что мужчина гарантированно находился под действием наркотиков в момент поджога, некорректно. Полиция также сообщила, что ранее у него не было судимостей или приводов в полицию.

Чем все закончилось

Мужчине выдвинули обвинения по статье 435 Уголовного кодекса Малайзии, которая касается уничтожения или повреждения имущества огнем или взрывчатым веществом. За это может грозить до 14 лет тюрьмы и штраф. В суде сантехник не признал себя виновным.

Таким образом, ситуация, которую мужчина воспринял как интимную сцену в автомобиле, завершилась уголовным делом. В то же время обстоятельства его состояния и окончательная оценка вины должны быть установлены в рамках судебного разбирательства.

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