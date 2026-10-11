"Он действительно это сказал?": 10 бессмысленных фраз супругов, которые невозможно слушать без смеха

В браке люди нередко узнают друг о друге нечто неожиданное. Иногда это открытие становится поводом для смеха, особенно когда супруг выдает фразу, которую трудно объяснить логикой. Пользователи BuzzFeed поделились забавными историями о своих партнерах, и некоторые из них действительно удивляют.

Иллюстративное фото: забавные недоразумения между мужем и женой, которые становятся поводом для семейных историй. Фото: Pexels

Неожиданная логика в повседневной жизни

Одна женщина рассказала, что ее бывший муж отказался от секса, когда узнал о ее беременности. Он объяснил это тем, что не желает близнецов.

Другой мужчина увидел на животе домашнего кота якобы клеща. Когда жена показала ему еще несколько таких "клещей", он настаивал на визите к ветеринару. Оказалось, что это были обыкновенные соски животного. Мужчина не мог поверить, что они есть и у самцов.

Еще одна пара поспорила из-за тостов. Мужчина был убежден, что масло нужно намазывать на хлеб до поджаривания, иначе оно не растает.

Муж другой женщины считал, что в горах должно быть жарко, ведь они расположены ближе к Солнцу.

Другой забавный случай произошел в продуктовом магазине. Женщина попросила мужчину купить яблоки сорта "Ред Делишес" ("Красные вкусные"). Он возмутился и спросил, откуда ему знать, действительно ли они вкусные. Муж воспринял название сорта буквально, как будто вкус каждого яблока нужно было проверить лично.

Вопросы, которые сбивают с толку

Один мужчина позвонил жене на работу, чтобы спросить, какой сыр добавляют в курицу пармезан. Другой случай касался очков: мужчина поинтересовался, не повредит ли глазам, если уснуть в них.

Другой муж вспомнил, как бывшая жена удивила его во время разговора о болезни знакомого. Она сказала, что это редкое расстройство, от которого якобы умер Авраам Линкольн. Муж переспросил, не имеет ли она в виду выстрел в голову.

Еще одна жена спросила, как пилоты находят Гавайи среди океана, а потом поинтересовалась, как они следят за островами, если те плавают в воде.

А один мужчина спросил жену, не стоит ли ей проверить простату из-за частых походов в туалет. Он удивился, когда узнал, что у женщин нет этого органа.

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