"Он действительно это сказал?": 10 бессмысленных фраз супругов, которые невозможно слушать без смеха

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Сергій Кречмаровський
В браке люди нередко узнают друг о друге нечто неожиданное. Иногда это открытие становится поводом для смеха, особенно когда супруг выдает фразу, которую трудно объяснить логикой. Пользователи BuzzFeed поделились забавными историями о своих партнерах, и некоторые из них действительно удивляют.
Иллюстративное фото: забавные недоразумения между мужем и женой, которые становятся поводом для семейных историй. Фото: Pexels
Одна женщина рассказала, что ее бывший муж отказался от секса, когда узнал о ее беременности. Он объяснил это тем, что не желает близнецов.
Другой мужчина увидел на животе домашнего кота якобы клеща. Когда жена показала ему еще несколько таких "клещей", он настаивал на визите к ветеринару. Оказалось, что это были обыкновенные соски животного. Мужчина не мог поверить, что они есть и у самцов.
Еще одна пара поспорила из-за тостов. Мужчина был убежден, что масло нужно намазывать на хлеб до поджаривания, иначе оно не растает.
Муж другой женщины считал, что в горах должно быть жарко, ведь они расположены ближе к Солнцу.
Другой забавный случай произошел в продуктовом магазине. Женщина попросила мужчину купить яблоки сорта "Ред Делишес" ("Красные вкусные"). Он возмутился и спросил, откуда ему знать, действительно ли они вкусные. Муж воспринял название сорта буквально, как будто вкус каждого яблока нужно было проверить лично.
Один мужчина позвонил жене на работу, чтобы спросить, какой сыр добавляют в курицу пармезан. Другой случай касался очков: мужчина поинтересовался, не повредит ли глазам, если уснуть в них.
Другой муж вспомнил, как бывшая жена удивила его во время разговора о болезни знакомого. Она сказала, что это редкое расстройство, от которого якобы умер Авраам Линкольн. Муж переспросил, не имеет ли она в виду выстрел в голову.
Еще одна жена спросила, как пилоты находят Гавайи среди океана, а потом поинтересовалась, как они следят за островами, если те плавают в воде.
А один мужчина спросил жену, не стоит ли ей проверить простату из-за частых походов в туалет. Он удивился, когда узнал, что у женщин нет этого органа.
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