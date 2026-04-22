Невозможно поднять руками: как выглядит самый большой букет в мире (ФОТО)

В индийском городе Ахмедабад создали самый большой букет цветов в мире, чем установили необычный мировой рекорд. Гигантскую композицию официально признали представители Книги рекордов Гиннеса, а сама инсталляция стала главным событием масштабного цветочного фестиваля.

В Индии создали самый большой букет в мире. Фото: Guinness World Records

Рекордный букет получил название Unity Blossom ("Цвет единства"). Его размеры составляют 10,241 метра в ширину и 10,844 метра в длину. Из-за таких масштабов композицию невозможно поднять руками или вручить как обычный букет, поэтому это фактически большая флористическая инсталляция.

Для создания крупнейшего в мире букета использовали 11 700 живых хризантем. Именно эти цветы стали основой яркой конструкции, сочетающей искусство флористики и символизм. Организаторы объяснили, что букет должен был олицетворять гармонию, единство людей и общую ответственность за будущее планеты.

Автором рекорда стала муниципальная корпорация Ахмедабада. Это структура, отвечающая за развитие городской инфраструктуры. Именно она ежегодно проводит Международное цветочное шоу, которое с локального мероприятия превратилось в одну из туристических визиток региона.

Гигантский букет представили 7 января 2025 во время очередной выставки цветов на набережной реки Сабармати. Однако Книга рекордов Гиннеса признала букет крупнейшим в мире в марте 2026 года. По словам организаторов, целью фестиваля было показать культурное наследие Индии, ее традиции и современный творческий потенциал через цветочные композиции.

