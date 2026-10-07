logo

BTC/USD

83146

ETH/USD

2550.49

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Невероятный лотерейный риск: мужчина купил 50 одинаковых билетов и сорвал джекпот
commentss НОВОСТИ Все новости

Невероятный лотерейный риск: мужчина купил 50 одинаковых билетов и сорвал джекпот

Он был настолько уверен в своих числах, что повторил ставку 50 раз

7 октября 2026, 19:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Иногда одна небольшая ставка может полностью изменить жизнь, но этот случай выглядит особенно невероятным. Мужчина настолько поверил в избранные им числа, что решил не ограничиваться одним лотерейным билетом. Вместо этого он приобрел 50 билетов с одинаковой комбинацией.

Невероятный лотерейный риск: мужчина купил 50 одинаковых билетов и сорвал джекпот

Лотерейные шары / Фото: Pixabay

Такое решение могло показаться слишком рискованным, ведь в случае неудачи все 50 ставок одновременно превратились бы в потерю денег. Однако в этот раз интуиция игрока не подвела.

Числа, в которые он поверил

Перед розыгрышем мужчина выбрал комбинацию 0-5-0-0. По его словам, на этот раз он просто испытывал хорошее предчувствие. Поэтому решил сделать необычную ставку и приобрел 50 одинаковых билетов.

Билеты он покупал в разных магазинах в тот же день. Таким образом, мужчина фактически поставил на одну комбинацию 50 раз, рассчитывая, что его числа в этот раз окажутся счастливыми.

Результат оказался гораздо лучше, чем можно было ожидать. Выбранное сочетание действительно выпало во время вечернего розыгрыша, а каждый из 50 билетов принес отдельный выигрыш.

Одна ставка принесла мужчине 5 тысяч долларов. Поскольку таких билетов было сразу 50, общая сумма выигрыша составила 250 тысяч долларов. Фактически одна и та же ставка сработала пятьдесят раз.

Сам победитель после такого результата признался, что вряд ли снова будет играть с этими числами. По его словам, он просто чувствовал удачу, но не считает себя столь счастливым, чтобы подобное могло повториться.

История показывает, насколько непредсказуема может быть лотерея. Человек рискнул и повторил одну комбинацию десятки раз, хотя вполне мог остаться без выигрыша. В конце концов, его ставка принесла результат, который трудно назвать обычным: 50 одинаковых билетов оказались выигрышными, а общее вознаграждение достигло четверти миллиона долларов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что 110 игроков одновременно выиграли в лотерею: причина шокировала даже организаторов



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.upi.com/Odd_News/2026/10/05/lotto-South-Carolina-Education-Lottery-Pick-4-50-tickets/4691791219622/
Теги:

Новости

Все новости