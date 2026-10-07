Невероятный лотерейный риск: мужчина купил 50 одинаковых билетов и сорвал джекпот

Иногда одна небольшая ставка может полностью изменить жизнь, но этот случай выглядит особенно невероятным. Мужчина настолько поверил в избранные им числа, что решил не ограничиваться одним лотерейным билетом. Вместо этого он приобрел 50 билетов с одинаковой комбинацией.

Лотерейные шары / Фото: Pixabay

Такое решение могло показаться слишком рискованным, ведь в случае неудачи все 50 ставок одновременно превратились бы в потерю денег. Однако в этот раз интуиция игрока не подвела.

Числа, в которые он поверил

Перед розыгрышем мужчина выбрал комбинацию 0-5-0-0. По его словам, на этот раз он просто испытывал хорошее предчувствие. Поэтому решил сделать необычную ставку и приобрел 50 одинаковых билетов.

Билеты он покупал в разных магазинах в тот же день. Таким образом, мужчина фактически поставил на одну комбинацию 50 раз, рассчитывая, что его числа в этот раз окажутся счастливыми.

Результат оказался гораздо лучше, чем можно было ожидать. Выбранное сочетание действительно выпало во время вечернего розыгрыша, а каждый из 50 билетов принес отдельный выигрыш.

Одна ставка принесла мужчине 5 тысяч долларов. Поскольку таких билетов было сразу 50, общая сумма выигрыша составила 250 тысяч долларов. Фактически одна и та же ставка сработала пятьдесят раз.

Сам победитель после такого результата признался, что вряд ли снова будет играть с этими числами. По его словам, он просто чувствовал удачу, но не считает себя столь счастливым, чтобы подобное могло повториться.

История показывает, насколько непредсказуема может быть лотерея. Человек рискнул и повторил одну комбинацию десятки раз, хотя вполне мог остаться без выигрыша. В конце концов, его ставка принесла результат, который трудно назвать обычным: 50 одинаковых билетов оказались выигрышными, а общее вознаграждение достигло четверти миллиона долларов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что 110 игроков одновременно выиграли в лотерею: причина шокировала даже организаторов