Неделями возил в машине 30 тыс. долларов и не знал об этом: как американец нашел выигрышный билет

Обычная поездка на автомобиле неожиданно обернулась для жителя американского штата Мэриленд выигрышем в 30 тыс. долларов. Мужчина несколько недель даже не подозревал, что в его машине лежит билет с крупным призом. О выигрыше он узнал случайно, когда забытая покупка внезапно напомнила о себе.

Лотерейный билет может неожиданно изменить жизнь человека. Фото: ChiniGaray / Pixabay

Билет, о котором он забыл

Житель города Маунт-Эйри приобрел лотерейный билет 2 октября в магазине 7-Eleven на Риджсайд-драйв. После покупки мужчина положил его под солнцезащитный козырек своего автомобиля. Там билет и оставался в течение следующих недель, пока владелец не вспомнил о нем.

По словам победителя, билет неожиданно упал ему прямо на колени. Этот случай побудил мужчину проверить, принесло ли ему участие в розыгрыше какой-нибудь приз. Он сверил указанные числа с выигрышной комбинацией и выяснил, что угадал четыре из пяти чисел. Однако американец не был уверен, достаточно ли этого для крупного выигрыша.

Как подтвердили выигрыш

Чтобы выяснить результат, мужчина вернулся в тот же магазин, где приобрел билет. Кассир отсканировал его и подтвердил, что билет действительно выигрышный, а сумма приза составляет 30 тыс. долларов. Так обычная покупка, о которой владелец почти забыл, превратилась в приятный финансовый сюрприз.

Победитель уже решил, как распорядиться деньгами. Большую часть суммы он планирует отложить на непредвиденные расходы, чтобы иметь финансовый запас на трудные времена. При этом мужчина хочет потратить часть выигрыша на ужин для своего соседа по комнате. Таким образом он собирается отблагодарить его за помощь: сосед подвез его, чтобы забрать приз.

Эта история напоминает, что иногда неожиданный выигрыш можно обнаружить именно тогда, когда о нем уже давно забыли.

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