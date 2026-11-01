Не поверите своим глазам: в США создали самый большой в мире фудтрак длиной более 23 метров

В Техасе установили необычный рекорд: самым большим фудтраком в мире официально признали огромный передвижной комплекс Ultimate Smoker & Grill. Это не просто кухня на колесах, а полноценная коптильня, оборудованная для приготовления разнообразных блюд и проведения мероприятий.

Самый большой фудтрак в мире. Фото: Guinness World Records

Рекордный фудтрак в Техасе

В начале октября черный грузовик прибыл на парковку в городе Нортлейк, штат Техас, чтобы получить титул Guinness World Records. Длина конструкции составляет 23,36 метра, высота — 3,38 метра, а ширина — 4,57 метра. Комплексом управляют владельцы Ultimate Smoker & Grill, которые уже около 30 лет готовят копченое барбекю для жителей юга США.

Представительница Guinness World Records Тина Ши осмотрела транспортное средство возле города Джастин, недалеко от места его создания, и вручила сертификат 10 октября. По ее словам, ее впечатлили оснащение, чистота и современный дизайн фудтрака.

Что готовят на гигантской кухне

Корпус сделан из прочной стали, а главным оборудованием стала коптильня весом около 1814 килограммов. В ней готовят курицу, колбаски, говяжью грудинку и другие блюда. Также на борту есть две жарочные поверхности, печь для пиццы и плиты, благодаря чему кухня подходит для различных мероприятий.

Самый большой фудтрак в мире. Фото: Guinness World Records

Снаружи установлен большой LED-экран, на котором можно транслировать матчи по американскому футболу и другие спортивные и развлекательные события. За музыку отвечает звуковая система, через которую диджей может включать композиции прямо во время мероприятия.

Владельцы готовят фудтрак к общенациональному туру по США, запланированному на 2027 год. Они надеются, что официальный рекорд придаст им уверенности перед путешествием по городам страны

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