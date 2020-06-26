Нашел кристаллы и стал миллионером: удивительная история старателя из Танзании

В Танзании старатель стал миллионером за одну ночь, найдя самые большие драгоценные камни в истории страны. Об удивительной истории пишет ВВС.

Так, 52-летний Санинью Лайзер откопал кристаллы танзанита весом 9,2 кг и 5,8 кг – это типичный минерал из северной Танзании и один из самых редких драгоценных камней в мире. За находку он получил около 3,4 миллиона долларов от Министерства горной промышленности. Мужчина уже придумал, как потратит внезапно свалившуюся на него сумму. Для начала закатит вечеринку, в честь которой забьет корову. Часть суммы планирует отдать на строительство школы и торгового центра в родном округе Симанджиро. Лайзер говорит, что сам не имел возможности получить должное образование, но мечтает, чтобы его дети были дипломированными специалистами (а детей у него более 30). В целом же, рассказал "миллионер из трущоб", его образ жизни мало поменяется после находки самоцветов. Поскольку ему есть чем зарабатывать на жизнь – Лайзер держит стадо из 200 коров.

Примечательно, что счастливчик один из немногих легальных старателей, имеет гослицензию, тогда как в регионе существует проблема незаконного горного промысла.

Добавим, что запасы редкого самоцвета – танзанита – могут иссякнуть в течение следующих 20 лет.

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