На Ровненщине посылки одной из служб курьерских доставок перевозят гужевым транспортом: реакция сети

Стало известно, что служба курьерских доставок "Новая почта" использует экологически-чистый транспорт. Так, в открытой группе "Типове Дубно" в Facebook администраторы опубликовали фото, на котором посылки доставляются в отделение гужевым транспортом.

Фото: Типичный Лубны

На снимке лошади тянут телегу с горой посылок, сзади мужчина поддерживает содержимое, чтобы по бездорожью они не рассыпались.

Известно, что в связи с ремонтом дорожного покрытия, в центре Лубнов ограничили движение любого транспорта. Упоминания о запрете передвижения на лошадях и телеге не было. Используя данный факт, работники "Новой почты" вышли из затруднительного положения.

В сети по-разному отнеслись к увиденному: кто-то с пониманием, кто-то с издевкой. Кто-то не скрывал сарказма: "Инновационный подход, да…", "Это, наверное, до Октябрьской революции 1917 года?", "Идея такой "экодоставки" крутая, но не подходит под формат "Доставки будущего", кто-то искренне удивился находчивости работников службы.

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