kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.10.2020

BTC/USD

10756.19

ETH/USD

353.06

LTC/USD

46.14

НБУ 06.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно На Ровненщине посылки одной из служб курьерских доставок перевозят гужевым транспортом: реакция сети
commentss НОВОСТИ Все новости

На Ровненщине посылки одной из служб курьерских доставок перевозят гужевым транспортом: реакция сети

Проверяйте содержимое посылки на целостность, не выходя из отделения "Новой почты", ведь неизвестно, каким образом доставили ваше отправление

сегодня, 00:46
Автор:

Дмитрий Симоненко

Стало известно, что служба курьерских доставок "Новая почта" использует экологически-чистый транспорт. Так, в открытой группе "Типове Дубно" в Facebook администраторы опубликовали фото, на котором посылки доставляются в отделение гужевым транспортом. 

На Ровненщине посылки одной из служб курьерских доставок перевозят гужевым транспортом: реакция сети

Фото: Типичный Лубны

На снимке лошади тянут телегу с горой посылок, сзади мужчина поддерживает содержимое, чтобы по бездорожью они не рассыпались.

Известно, что в связи с ремонтом дорожного покрытия, в центре Лубнов ограничили движение любого транспорта. Упоминания о запрете передвижения на лошадях и телеге не было. Используя данный факт, работники "Новой почты" вышли из затруднительного положения.

В сети по-разному отнеслись к увиденному: кто-то с пониманием, кто-то с издевкой. Кто-то не скрывал сарказма: "Инновационный подход, да…", "Это, наверное, до Октябрьской революции 1917 года?", "Идея такой "экодоставки" крутая, но не подходит под формат "Доставки будущего", кто-то искренне удивился находчивости работников службы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как повлиял карантин на покупки и процесс шоппинга украинцев.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости