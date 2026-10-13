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Мировой рекорд, который не могут побить 30 лет: мужчина забросил резиновый сапог почти на 64 метра

Необычное достижение финского спортсмена вошло в Книгу рекордов Гиннесса. С тех пор никому не удалось превзойти его результат в метании резинового сапога

13 октября 2026, 11:03
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Сергій Кречмаровський

Спортивные рекорды бывают не только в беге, прыжках или тяжелой атлетике. Иногда для мирового признания достаточно резинового сапога и умения бросить его как можно дальше. Именно такое необычное достижение уже три десятилетия остается непревзойденным и привлекает внимание благодаря своей оригинальности.

Мировой рекорд, который не могут побить 30 лет: мужчина забросил резиновый сапог почти на 64 метра

Мировой рекорд по метанию резинового сапога на 63,98 метра остается непобитым с 1996 года. Фото: Pixabay.

Рекорд, держащийся с 1996 года

12 октября 1996 года финн Тэппо Луома установил мировой рекорд по метанию резинового сапога. Его результат составил 63,98 метра – почти 64 метра. Достижение внесли в Книгу рекордов Гиннесса, а показатель спортсмена сохраняется уже около 30 лет.

На первый взгляд такая дисциплина может показаться забавной. Однако за необычным соревнованием стоит вполне конкретная задача: нужно придать сапогу как можно большую дальность полета. Здесь важны техника броска, координация движений и правильный расчет усилий.

Почему этот рекорд так необычен

Метание резиновых сапог относится к нестандартным спортивным развлечениям, которые превратились в настоящие соревнования. В отличие от традиционных легкоатлетических дисциплин, здесь используют предмет повседневного обихода, а не специальный спортивный снаряд.

Результат Луомы поражает не только расстоянием, но и продолжительностью рекордного статуса. За три десятилетия никто не смог превзойти отметку 63,98 метра. Это делает достижение финского спортсмена одним из тех необычных рекордов, которые легко запомнить, но повторить сложно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о тыкве которая тяжелее белого носорога: как британец побил собственный мировой рекорд



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Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2026/10/how-far-can-you-wang-your-welly-enough-to-beat-this-30-year-old-record
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