Мировой рекорд, который не могут побить 30 лет: мужчина забросил резиновый сапог почти на 64 метра

Спортивные рекорды бывают не только в беге, прыжках или тяжелой атлетике. Иногда для мирового признания достаточно резинового сапога и умения бросить его как можно дальше. Именно такое необычное достижение уже три десятилетия остается непревзойденным и привлекает внимание благодаря своей оригинальности.

Мировой рекорд по метанию резинового сапога на 63,98 метра остается непобитым с 1996 года. Фото: Pixabay.

Рекорд, держащийся с 1996 года

12 октября 1996 года финн Тэппо Луома установил мировой рекорд по метанию резинового сапога. Его результат составил 63,98 метра – почти 64 метра. Достижение внесли в Книгу рекордов Гиннесса, а показатель спортсмена сохраняется уже около 30 лет.

На первый взгляд такая дисциплина может показаться забавной. Однако за необычным соревнованием стоит вполне конкретная задача: нужно придать сапогу как можно большую дальность полета. Здесь важны техника броска, координация движений и правильный расчет усилий.

Почему этот рекорд так необычен

Метание резиновых сапог относится к нестандартным спортивным развлечениям, которые превратились в настоящие соревнования. В отличие от традиционных легкоатлетических дисциплин, здесь используют предмет повседневного обихода, а не специальный спортивный снаряд.

Результат Луомы поражает не только расстоянием, но и продолжительностью рекордного статуса. За три десятилетия никто не смог превзойти отметку 63,98 метра. Это делает достижение финского спортсмена одним из тех необычных рекордов, которые легко запомнить, но повторить сложно.

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