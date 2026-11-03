Мирное соглашение в декабре: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала прогноз об окончании войны

На фоне сообщений о возможном мирном соглашении по окончании войны в Украине победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова озвучила собственное предсказание. По ее словам, скорейшего прекращения боевых действий ожидать не стоит.

Закончится ли война в декабре 2026 года

Яна Пасынкова выразила свое мнение о возможном окончании войны на собственном YouTube-канале. Тарологиня отреагировала на сообщение о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность подписания договоренностей о завершении войны в Украине в своем гольф-клубе в Майами во время декабрьского саммита G20.

Однако победительница "Битвы экстрасенсов" не разделяет оптимистических ожиданий по поводу такого сценария. По ее мнению, даже если соответствующий документ будет подписан, это не означает реального прекращения российских атак.

"Следовательно, если речь идет о подписании соглашения и стоп войны, то такого не будет. Еще не поспеют чернила на бумаге зафиксироваться, как за нами уже будут прилетать. Так что все свои соглашения они засовывают себе пока в одно место, так, как они этого хотят, такого не будет", — прогнозирует Пасынкова.

Напомним, что США пригласили Путина на саммит G20, который состоится 14-15 декабря в Майами на территории гольф-курорта Trump National Doral. В Кремле подтвердили участие РФ в G20, однако решение о личном присутствии Путина еще не было принято.

Трамп также заявил, что готов пригласить и Зеленского, если это поможет переговорам. Зеленский отметил, что Киев еще не получал официального приглашения, но поддержит его при реальных результатах. Однако в Москве раньше отклонили идею прямой встречи Путина с Зеленским на полях саммита.

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