18 тысяч долларов нашли в мусорном пакете: невероятная находка получила неожиданный финал

Невероятная находка произошла в южнокорейском Инчхоне: мужчина в возрасте около 60 лет нашел в мусорном пакете 25 млн вон (примерно 18 тыс. долл.). Деньги лежали среди старой одежды, но их владелец так и не появился.

Деньги нашли среди старой одежды в мусорном пакете, после чего мужчина передал находку полиции. Фото: Pixabay / vkingxl

Находка среди мусора

Мужчина обнаружил наличные 10 февраля, когда собирал использованную одежду возле жилого дома в районе Кимгок-дон. Деньги были спрятаны под одеждой в 20-литровом мусорном пакете. Правоохранители насчитали пять пачек купюр номиналом в 50 тыс. вон. В каждой было по 100 банкнот, а пачки были перевязаны лентами Банка Кореи.

Вместо того чтобы оставить деньги себе, мужчина сразу сообщил о находке в полицию. Полиция стала искать владельца. Они просмотрели записи камер наблюдения, провели анализ отпечатков пальцев и посетили десятки домов в районе.

Кому достались деньги

Полиция также разместила сообщение о находке на портале потерянных вещей и в газете. Однако за шесть месяцев никто не заявил о правах на наличные деньги. Правоохранители не нашли доказательств того, что деньги были связаны с преступной деятельностью.

Через полгода срок для поиска владельца завершился. Согласно закону Южной Кореи о потерянных вещах, если владелец не забирает находку в течение шести месяцев после публичного сообщения, право собственности переходит к человеку, который её нашел.

В августе мужчина официально получил деньги. Правда, сумма оказалась меньше начальных 25 млн вон: после уплаты налогов и расходов ему передали 19,23 млн вон (примерно 13,8 тыс. долл.). Из суммы было удержано 5,77 млн вон, в том числе 22% налога, поскольку средства признали прочим доходом, а также расходы на объявление в газете.

В результате находка среди мусора стала для мужчины законной прибылью после того, как он передал деньги полиции и дождался завершения установленного срока.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что женщина выиграла 2 миллиона долларов и сделала вид, что ничего не произошло