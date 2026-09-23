18 кг серебра под травой: садовник случайно нашёл крупнейший клад викингов

Обычные работы во дворе неожиданно привели к археологическому открытию. В Дании мужчина обнаружил под землёй огромный клад времён викингов, в котором находились сотни предметов из серебра. Общий вес найденного металла оценивается примерно в 18 килограммов.

Ювелирные изделия, серебряные слитки и миниатюрный молот Тора. Фото: Nordjyske Museer

Находка во время работ

Мужчина работал на участке с металлоискателем и сначала наткнулся на отдельные металлические предметы. После этого специалисты провели более масштабные поиски и выяснили, что находка значительно крупнее, чем первоначально предполагалось.

Археологи обнаружили около 700 предметов. Среди них были серебряные монеты, украшения, фрагменты серебряных изделий и другие артефакты. По предварительной оценке, большая часть клада относится к X веку.

Исследователи считают, что сокровища могли быть спрятаны примерно в период правления Харальда Синезубого, датского короля, который сыграл важную роль в объединении Дании и распространении христианства в регионе.

Почему клад оказался под землёй

Точная причина, по которой владелец спрятал серебро, неизвестна. Подобные клады встречаются в археологических раскопках эпохи викингов, и исследователи связывают их появление с разными обстоятельствами, включая необходимость сохранить ценности во время конфликтов или политической нестабильности.

Особый интерес представляет количество найденных предметов. По данным Popular Science, это крупнейший клад серебра эпохи викингов, когда-либо обнаруженный в Дании.

Артефакты теперь изучают специалисты. Находка может дать дополнительную информацию о торговле, богатстве и контактах жителей Скандинавии с другими регионами Европы более тысячи лет назад.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как поляк искал запчасти на свалке, а нашёл артефакт возрастом 1800 лет