Конец света назначен на 13 ноября 2026 года: что ученые предусмотрели еще 66 лет назад

В 1960 году физик Хайнц фон Фёрстер вместе с коллегами опубликовал исследование, в котором спрогнозировал, что человечество достигнет математического предела роста 13 ноября 2026 года. Это был не мистический прогноз, а расчет, который впоследствии сочли ошибочным.

Иллюстрация к статье о глобальной катастрофе и прогнозах конца света. Фото: Pexels

Почему ученые заговорили о конце света

Исследователи проанализировали 24 оценки численности населения за две тысячи лет и перенесли тенденцию на будущее. По их мнению, человечество способно все более эффективно сотрудничать, а это будет ускорять рост населения. Модель показывала, что численность людей будет стремиться к бесконечности и достигнет невозможного предела в ноябре 2026-го — с погрешностью примерно в пять лет.

Авторы предполагали, что планета не сможет вмещать растущее население бесконечно. Прогноз опирался на тенденции прошлого, но не учел демографические изменения.

Почему прогноз не оправдался

В ХХ веке население Земли стремительно увеличивалось: улучшились питание, санитария и медицина, а детская смертность снизилась. Люди не обязательно начали рожать больше детей – все больше младенцев просто выживали. Впоследствии во многих странах семьи стали выбирать меньшее количество потомков.

Позже рост населения замедлился, а в ряде государств главной проблемой стало падение рождаемости и старение общества. По данным Popular Science, примерно в 55% стран мира рождаемость сейчас ниже уровня простого воспроизводства населения.

Следовательно, 13 ноября 2026 года не является реальной датой конца света. Это день, на который ошибочная математическая модель перенесла тенденции прошлого. Современные специалисты больше озабочены старением населения и низкой рождаемостью, а не бесконечным ростом человечества.

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