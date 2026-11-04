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Гигантские рисунки в пустыне Перу: кто и зачем создал загадочные линии Наска, которые видны только с неба

Колибри, пауки, обезьяны и геометрические фигуры занимают огромную территорию пустыни. Кто оставил эти загадочные изображения и какое предназначение они имели?

4 ноября 2026, 11:53
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Сергій Кречмаровський

В пустыне на юге Перу простираются гигантские рисунки, которые лучше всего видны с высоты. Среди них — колибри, паук, обезьяна, растения, странные существа и геометрические фигуры. Их называют линиями Наска, и уже десятилетиями исследователи пытаются выяснить, зачем древние жители создали эти загадочные изображения.

Гигантские рисунки в пустыне Перу: кто и зачем создал загадочные линии Наска, которые видны только с неба

еоглифы Наски в пустыне Перу - огромные древние рисунки, созданные на поверхности плато. Фото: Diego Delso / Wikimedia Commons

Геоглифы расположены примерно в 400 километрах к югу от Лимы. Они занимают огромную территорию засушливой прибрежной равнины. По данным ЮНЕСКО, линии и фигуры создавались примерно между 500 годом до нашей эры и 500 годом нашей эры. Некоторые прямые линии тянутся на несколько километров, а отдельные изображения животных достигают сотен метров. Широкое внимание к ним привлекли полеты самолетов в 1930-х годах.

Как древние люди создали рисунки

Для создания геоглифов не использовали краску. Мастера убирали темные камни и верхний слой почвы, открывая более светлую поверхность под ними. Благодаря контрасту изображения заметны издалека. Исключительная сухость местного климата, небольшое количество осадков и слабая эрозия помогли им сохраниться на протяжении столетий.

Для чего были нужны линии Наска

Единого объяснения их предназначения до сих пор нет. Одни исследователи связывали геоглифы с астрономией и календарем, другие — с религиозными обрядами и дорогами к священным местам. Также высказывались предположения, что линии могли обозначать подземные источники воды, чрезвычайно важные для жизни в засушливом регионе.

Сегодня линии Наска остаются одной из самых известных археологических загадок Южной Америки. В 1994 году их внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 10 загадках, которые человечество до сих пор не смогло разгадать



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Источник: https://whc.unesco.org/en/list/700/
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