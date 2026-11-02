Два месяца носил миллион в кошельке и не догадывался: как мужчина случайно узнал о своем выигрыше

Житель Мичигана почти два месяца носил в кошельке билет на 1 млн долларов, но даже не подозревал об этом. О неожиданном призе 54-летний мужчина узнал благодаря обычной покупке напитка: если бы не нехватка наличных, ценный билет мог бы и дальше оставаться непроверенным.

Мужчина держит кошелек с деньгами и банковскими картами. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay / stevepb

Майкл Вандер Люгт из города Вайоминг приобрел билет на розыгрыш, который состоялся 8 августа, в магазине Big Top Market. После этого он положил его в кошелек вместе с другими билетами. Мужчина рассказал представителям организаторов, что почти два месяца не проверял результаты именно этого розыгрыша.

Случай, который все изменил, произошел во время остановки в магазине. Вандер Люгт зашел туда, чтобы купить газированный напиток, но у кассы понял, что у него недостаточно наличных. Вместо того чтобы расплатиться картой, он решил отдать кассирше несколько билетов, о которых знал, что они принесли ему хотя бы небольшие выигрыши.

Кассирша отсканировала каждый из них. Один билет выдал сообщение с просьбой обратиться в офис организаторов и подать заявку на получение приза. Уже в автомобиле мужчина нашел результаты соответствующего розыгрыша и сверил числа. Он сразу узнал выигрышную комбинацию и, по его словам, был настолько ошеломлен, что не мог поверить увиденному.

Билет принес Вандер Люгту 1 млн долларов: он совпал с пятью основными числами розыгрыша — 05, 09, 35, 54 и 63. Мужчина уже обратился в штаб-квартиру организаторов в Лансинге, чтобы получить приз. Он планирует использовать деньги для погашения ипотеки, а остальную сумму вложить в инвестиции. Позже он признался, что до сих пор не может поверить, что так долго носил в кошельке билет с таким призом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, как мужчина купил 50 одинаковых билетов и сорвал джекпот