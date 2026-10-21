Дети рассказывали о чужой жизни: ученые нашли закономерность, которую пока не могут объяснить

Некоторые дети рассказывают о событиях, людях и обстоятельствах жизни, о которых, казалось бы, не могли знать. Исследователи десятилетиями изучают такие случаи, пытаясь выяснить, откуда берутся эти воспоминания. Новый анализ более 1600 историй выявил необычную закономерность, которой пока нет убедительного объяснения.

Детские воспоминания о загадочных событиях прошлой жизни. Фото: Pixabay / rieracanler

Что показало исследование

Ученые из подразделения исследований перцептивных явлений Университета Вирджинии проанализировали 1678 случаев, в которых удалось установить личность умершего, чью жизнь якобы описывал ребенок. Информацию собирали во время подробных интервью с детьми, их родителями, родственниками и другими людьми, которые могли знать обстоятельства этих историй.

В 1319 случаях имелись данные о промежутке между смертью человека и рождением ребенка. Медианное значение составляло 16 месяцев. Однако исследователи заметили, что после внезапной или неожиданной смерти этот промежуток обычно был короче.

Как обстоятельства смерти связаны с промежутком времени

Когда смерть была совершенно неожиданной, медианный промежуток составлял 12 месяцев. В случаях, когда смерть была наиболее ожидаемой, этот показатель достигал 21 месяца. К неожиданным обстоятельствам относились несчастные случаи, насилие и внезапные медицинские кризисы.

Закономерность сохранялась даже после учета других факторов: точности детских рассказов, качества подтвержденных сведений, знакомства между семьями, социального статуса и религиозных убеждений.

Доказывает ли это реинкарнацию

Нет. Авторы подчеркивают, что исследование не подтверждает перерождение души. Обнаруженная связь была относительно слабой.

Исследователи также не исключают влияния культурных представлений о внезапной смерти и незавершенных делах умерших. Вместе с тем проверенные факторы не позволили достаточно объяснить результаты. Ученые считают, что этот феномен требует дальнейшего изучения.

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