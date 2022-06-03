Идентифицировали снайпера рф, который застрелил мирного жителя в Киевской области

Во время оккупации села Победа в феврале российский снайпер убил мирного 53-летнего мужчину, который просто возвращался домой и не имел оружия. Правоохранители смогли идентифицировать убийцу. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook. Российский снайпер убил мирного мужчину в Киевской области (фото из открытых источников) Оказалось, что это – снайпер 15-й отдельной мотострелковой "Александрийской" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вс РФ. Следователи установили, что он убил 53-летнего жителя села Победа, который просто возвращался домой.

"Это Олег Ильин — снайпер 15-й отдельной мотострелковой "Александрийской" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вс РФ", — сообщила она.

Следователи установили, что с погибшим несколько дней не было связи. Его тело с простреленной головой в сквере обнаружил друг. Там, недалеко в парке, дежурили кафиры, которые не позволяли девять дней забрать его тело. И только позже разрешения похоронить в парке, в том месте, где они указали.

Также прокурор обратилась к свидетелям, знающим о его причастности к другим преступлениям, с просьбой сообщить информацию.

"Нам собрано достаточно доказательств, чтобы этот военнослужащий рф получил статус подозреваемого в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что публиковали список украинских полицейских, которые перешли на сторону оккупантов. Полицейских, перешедших на сторону кафиров, узнали. Раньше они являлись правоохранителями в Донецкой области и Мариуполе. Стало известно о 90 изменниках, которые будут воевать против своей страны.











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