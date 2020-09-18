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Главная Новости Общество юмор В сети обсудили самые нелепые подарки, полученные на день рождения
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В сети обсудили самые нелепые подарки, полученные на день рождения

Получатели сюрпризов были крайне удивлены

сегодня, 16:02
Автор:

Любовь Блажко

Пользователи интернета обсудили в блоге reddit, какой самый нелепый подарок они получали в своей жизни. Эта тема многим оказалась близка, потому что странные сюрпризы пришлось принимать многим, передает obozrevatel.

В сети обсудили самые нелепые подарки, полученные на день рождения

Самые нелепые подарки. Фото: unsplash

Первым в этом списке стал молодой человек, которому на день рождение отец подарил татуировку со знаком зодиака сына. Оказывается, любящий папа набил ее на груди, и сам был в восторге от своего смелого поступка.

А другой парень пожаловался, что на свое 12-летие получил машинку для удаления катышков на одежде. Весьма оригинально, не так ли?

Человек под ником mikeardigan поделился, что на протяжении 10 лет получал от своих дедушки и бабушки набор из трех плоскогубцев. Удивительно то, что аналогичный подарок они делали и его родной сестре.

Следующий же человек был просто в недоумении от полученного презента: даритель вручил ему ткань, из которой якобы должен был сшить пижаму. Однако пижамы получатель подарка так и не увидел.

Пользователь под ником JPO_5x5 получил от родной тети мешок удобрений. Это притом, что мальчику было всего 8 лет. Родственница объяснила такой поступок тем, что очень увлекалась посадкой и выращиванием растений. 


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