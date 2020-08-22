Президент Бразилии опозорился, приняв карлика за ребенка

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который недавно на закрытом брифинге рассказал журналистам о том, что у него подтвердили COVID-19, однако не соблюдал надлежащие меры безопасности, став из-за этого популярным в соцсетях, продолжает "удерживать лидерство". О курьезе, который произошел с бразильским лидером рассказывает ZIK,ссылаясь на The Sun.

Во время церемонии открытия электростанции в одном из городов Бразилии, Болсонару в окружении своей охраны под радостные возгласы толпы, поднял в воздух человека низкого роста в маске. Одна из женщин, присутствующая на церемонии, крикнула: "Разве это ребенок?". После этого человека поставили на землю, и Жаир Болсонару ушел.

Фото: Buda Mendes, источник: Getty Images

Человек, которого подхватил президент, судя по видео, не обиделся. На кадрах он продолжает улыбаться и машет собравшимся.

В течение суток курьезное видео посмотрели 2 млн раз и более 2 тысяч раз оставили комментарии. Большинство комментаторов отнеслись к выходке президента с юмором.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что у сторонников белорусского президента появился гимн.

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