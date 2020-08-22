Президент Бразилии опозорился, приняв карлика за ребенка

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Дмитрий Симоненко
Президент
Бразилии Жаир Болсонару, который недавно на закрытом брифинге рассказал
журналистам о том, что у него подтвердили COVID-19, однако не соблюдал
надлежащие меры безопасности, став из-за этого популярным в соцсетях,
продолжает "удерживать лидерство". О курьезе,
который произошел с бразильским лидером рассказывает ZIK,ссылаясь на The Sun.
Во время
церемонии открытия электростанции в одном из городов Бразилии, Болсонару в
окружении своей охраны под радостные возгласы толпы, поднял в воздух человека низкого роста в маске. Одна из
женщин, присутствующая на церемонии, крикнула: "Разве это ребенок?".
После этого человека поставили на землю, и Жаир Болсонару ушел.
Фото: Buda Mendes, источник: Getty Images
Человек, которого
подхватил президент, судя по видео, не обиделся. На кадрах он продолжает
улыбаться и машет собравшимся.
В течение суток курьезное
видео посмотрели 2 млн раз и более 2 тысяч раз оставили комментарии.
Большинство комментаторов отнеслись к выходке президента с юмором.
Ранее "Комментарии"
рассказывали, что у сторонников белорусского президента появился гимн.
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