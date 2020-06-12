kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.06.2020

BTC/USD

9459.82

ETH/USD

237.26

LTC/USD

44.76

НБУ 12.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество юмор KFC в шутку выпустила тизер своей консоли следующего поколения — KFConsole
commentss НОВОСТИ Все новости

KFC в шутку выпустила тизер своей консоли следующего поколения — KFConsole

KFConsole поддерживает 4К, 120 fps и «барбекю для курицы»

сегодня, 22:43
Автор:

Антон Корнилов
KFC в шутку выпустила тизер своей консоли следующего поколения — KFConsole

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила шуточный ролик с рекламой якобы своей консоли нового поколения в форме фирменного ведерка, в котором продают большинство продукты сети ресторанов быстрого питания. Соответствующий ролик опубликовали в аккаунте под названием KFC Gaming в социальной сети Twitter.

Представители фастфуда KFC назвали консоль KFConsole и рассказали, что среди ее особенностей есть поддержка кроссплатформы возможность игры на разных устройствах в одни и те же игры.

Также в примечании к опубликованному ролику KFC написали рекламный текст, который звучит как "будущее игр здесь". Очевидно, что это отсылка к презентации всемирно известной японской технологической компании Sony, которая на своей презентации Future of Gaming, которая прошла в ночь с 11 на 12 июня, представила дизайн своей новой консоли следующего поколения PlayStation 5 и более десяти трейлеров к новым играм для нее.

Как сообщал портал "Комментарии", Sony показала PlayStation 5 в футуристичном дизайне и анонсировала игры для нее.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/kfcgaming/status/1271487675929890816
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!