KFC в шутку выпустила тизер своей консоли следующего поколения — KFConsole

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Антон Корнилов
Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила
шуточный ролик с рекламой якобы своей консоли нового поколения в форме
фирменного ведерка, в котором продают большинство продукты сети ресторанов
быстрого питания. Соответствующий ролик опубликовали в аккаунте под названием KFC Gaming в
социальной сети Twitter.
Представители фастфуда KFC назвали консоль KFConsole и
рассказали, что среди ее особенностей есть поддержка кроссплатформы возможность
игры на разных устройствах в одни и те же игры.
Также в примечании к опубликованному ролику KFC написали
рекламный текст, который звучит как "будущее игр здесь". Очевидно, что это
отсылка к презентации всемирно известной японской технологической компании Sony, которая на своей
презентации Future of Gaming,
которая прошла в ночь с 11 на 12 июня, представила дизайн своей новой консоли
следующего поколения PlayStation
5 и более десяти трейлеров к новым играм для нее.
Как сообщал портал "Комментарии", Sony показала PlayStation 5 в футуристичном дизайне и анонсировала игры для нее.
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