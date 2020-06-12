KFC в шутку выпустила тизер своей консоли следующего поколения — KFConsole

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила шуточный ролик с рекламой якобы своей консоли нового поколения в форме фирменного ведерка, в котором продают большинство продукты сети ресторанов быстрого питания. Соответствующий ролик опубликовали в аккаунте под названием KFC Gaming в социальной сети Twitter.

Представители фастфуда KFC назвали консоль KFConsole и рассказали, что среди ее особенностей есть поддержка кроссплатформы возможность игры на разных устройствах в одни и те же игры.

Также в примечании к опубликованному ролику KFC написали рекламный текст, который звучит как "будущее игр здесь". Очевидно, что это отсылка к презентации всемирно известной японской технологической компании Sony, которая на своей презентации Future of Gaming, которая прошла в ночь с 11 на 12 июня, представила дизайн своей новой консоли следующего поколения PlayStation 5 и более десяти трейлеров к новым играм для нее.

Как сообщал портал "Комментарии", Sony показала PlayStation 5 в футуристичном дизайне и анонсировала игры для нее.

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