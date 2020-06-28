"Знать свои права с детства": в Украине вышла Конституция для самых маленьких

В День Конституции Офис президента сообщил об инициативе, согласно которой самые маленькие украинцы смогут знакомиться с главным Законом демократического государства и узнавать о своих основополагающих правах и обязанностях. Об этом сообщила пресс-служба ОП в Telegram.

Реализацией проекта занялась украинская редакция "Основы", которая добавила в свежее издание забавные и яркие иллюстрации.

"И вот результат - "Простая Конституция". Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права", - указано в сообщении.





Напомним, ранее портал "Комментарии" вместе со своим автором пытался разобрать, почему основной Закон государства - Конституция Украины - является предметом постоянных политических споров и манипуляций.

Сказать, что Конституция Украины стала плодом долгих и мучительных родов – значит не сказать ничего. Отец украинской государственности – Леонид Кравчук – ещё до провозглашения независимости смекнул, что доставшаяся в наследство от советской республики Конституция УССР редакции 1978 года не совсем то, что нужно молодому и самостоятельному государству, поэтому за основной закон в июне 1991 года была принята “Концепция новой Конституции”. В последующие 3 года проект не раз перерабатывался и дополнялся, а после политического кризиса и прихода к власти Леонида Кучмы весь прогресс обнулился. Писать новую Конституцию начали заново, отправив в мусорный ящик такие смелые статьи как, например, законное право на политический протест граждан из редакции 1993 года.



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