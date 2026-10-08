Закупайтесь уже сейчас: экс-министр Кулеба рассказал, каких товаров будет остро не хватать зимой

Украинцев готовят к тяжелой зиме — предупреждают об отсутствии энергоресурсов, перебоях с поставками продуктов, лекарств и т.д.

Дефицит. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал совет, что стоит покупать уже сейчас.

"Будут отключения света, будут, будет отключение отопления, будет, будут проблемы с лекарствами. Пожалуйста, у кого есть потребность в критических лекарствах, закупитесь на несколько месяцев вперед… Вода питьевая. Не надо закупаться гречкой, рисом, думаю, эти продукты будут", — рассказал Кулеба.

Он отметил необходимость продумать самые критические вещи, касающиеся здоровья.

"Голода не будет, а вот проблемы с быстрой покупкой нужного лекарства вполне могут возникнуть. Вы же видите, как они бомбят заводы и склады с лекарственными средствами", — отметил Кулеба.

Самой радикальной мерой пресечения Кулеба называет план по выезду из Киева.

"Подумайте в кругу семьи, есть ли варианты, куда вы можете переехать на ту часть зимы, которую уже не сможете выдерживать в Киеве или другом большом городе Украины. Это такие базовые вещи, но надо уметь адаптироваться к ухудшению ситуации", — подытожил Кулеба.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сценарий для Киева на зиму действительно угрожающий из-за возвращения Сергея Суровикина, которого называют "генералом Армагеддоном".

Искусственный интеллект спрогнозировал, что самый плохой сценарий — это комплексное давление на Киев из-за критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и связи. Речь идет не обязательно о наземном штурме столицы. ChatGPT делает акцент на постепенном истощении города, Copilot – на гуманитарном кризисе и психологическом давлении, а DeepSeek наибольшее внимание уделяет мостам через Днепр, ПВО и возможному физическому параличу столицы.



