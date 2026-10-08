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Закупайтесь уже сейчас: экс-министр Кулеба рассказал, каких товаров будет остро не хватать зимой

Бывший министр Кулеба рассказал, каких товаров будет не хватать в Украине зимой

8 октября 2026, 19:17
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Кречмаровская Наталия

Украинцев готовят к тяжелой зиме — предупреждают об отсутствии энергоресурсов, перебоях с поставками продуктов, лекарств и т.д.

Закупайтесь уже сейчас: экс-министр Кулеба рассказал, каких товаров будет остро не хватать зимой

Дефицит. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал совет, что стоит покупать уже сейчас.

"Будут отключения света, будут, будет отключение отопления, будет, будут проблемы с лекарствами. Пожалуйста, у кого есть потребность в критических лекарствах, закупитесь на несколько месяцев вперед… Вода питьевая. Не надо закупаться гречкой, рисом, думаю, эти продукты будут", — рассказал Кулеба.

Он отметил необходимость продумать самые критические вещи, касающиеся здоровья.

"Голода не будет, а вот проблемы с быстрой покупкой нужного лекарства вполне могут возникнуть. Вы же видите, как они бомбят заводы и склады с лекарственными средствами", — отметил Кулеба.

Самой радикальной мерой пресечения Кулеба называет план по выезду из Киева.

"Подумайте в кругу семьи, есть ли варианты, куда вы можете переехать на ту часть зимы, которую уже не сможете выдерживать в Киеве или другом большом городе Украины. Это такие базовые вещи, но надо уметь адаптироваться к ухудшению ситуации", — подытожил Кулеба.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сценарий для Киева на зиму действительно угрожающий из-за возвращения Сергея Суровикина, которого называют "генералом Армагеддоном".

Искусственный интеллект спрогнозировал, что самый плохой сценарий — это комплексное давление на Киев из-за критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и связи. Речь идет не обязательно о наземном штурме столицы. ChatGPT делает акцент на постепенном истощении города, Copilot – на гуманитарном кризисе и психологическом давлении, а DeepSeek наибольшее внимание уделяет мостам через Днепр, ПВО и возможному физическому параличу столицы.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u_H2tojcWqg
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