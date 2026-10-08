Закупайтесь уже сейчас: экс-министр Кулеба рассказал, каких товаров будет остро не хватать зимой

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Кречмаровская Наталия
Украинцев готовят к тяжелой зиме — предупреждают об отсутствии энергоресурсов, перебоях с поставками продуктов, лекарств и т.д.
Дефицит. Фото портал "Комментарии"
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал совет, что стоит покупать уже сейчас.
Он отметил необходимость продумать самые критические вещи, касающиеся здоровья.
Самой радикальной мерой пресечения Кулеба называет план по выезду из Киева.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что сценарий для Киева на зиму действительно угрожающий из-за возвращения Сергея Суровикина, которого называют "генералом Армагеддоном".
Искусственный интеллект спрогнозировал, что самый плохой сценарий — это комплексное давление на Киев из-за критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и связи. Речь идет не обязательно о наземном штурме столицы. ChatGPT делает акцент на постепенном истощении города, Copilot – на гуманитарном кризисе и психологическом давлении, а DeepSeek наибольшее внимание уделяет мостам через Днепр, ПВО и возможному физическому параличу столицы.