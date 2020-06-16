В украинском McDonald's рассказали, когда будут общаться с посетителями на русском языке

Язык
BTC/USD
9510.16
ETH/USD
234.60
LTC/USD
43.78
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
30.40
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что украинский язык
является основным для коммуникации в нашей стране. Посетители в терминалах
самообслуживания могут сделать заказ на украинском или английском языке. Об
этом сообщили изданию "Комментарии" в пресс-службе
В компании заявляют, что украинский язык является приоритетным в общении с
посетителями, но сотрудники готовы перейти на русский язык, если их об этом
попросят.
Пресс-служба McDonald's также сообщает, что компания ведет всю официальную
документацию, осуществляет рекламную коммуникацию, общение в социальных сетях,
публикует информацию на сайте и в уголке потребителя в нашей стране
исключительно на государственном языке, так как того требует закон.
В соцсетях такое решение компании вызвало бурные дискуссии. Пользователи
разделились на два лагеря, один из которых приветствует и поддерживает политику
компании, которая ведет коммуникацию в Украине на украинском и английском
языках, другой – категорически против и называет это дискриминацией их прав.
Ранее "Комментарии" писали, что сеть фастфудов McDonald's после открытия
после карантина стал
выглядеть совершенно иначе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости