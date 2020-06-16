В украинском McDonald's рассказали, когда будут общаться с посетителями на русском языке

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что украинский язык является основным для коммуникации в нашей стране. Посетители в терминалах самообслуживания могут сделать заказ на украинском или английском языке. Об этом сообщили изданию "Комментарии" в пресс-службе McDonald's.

В компании заявляют, что украинский язык является приоритетным в общении с посетителями, но сотрудники готовы перейти на русский язык, если их об этом попросят.

Пресс-служба McDonald's также сообщает, что компания ведет всю официальную документацию, осуществляет рекламную коммуникацию, общение в социальных сетях, публикует информацию на сайте и в уголке потребителя в нашей стране исключительно на государственном языке, так как того требует закон.

В соцсетях такое решение компании вызвало бурные дискуссии. Пользователи разделились на два лагеря, один из которых приветствует и поддерживает политику компании, которая ведет коммуникацию в Украине на украинском и английском языках, другой – категорически против и называет это дискриминацией их прав.

Ранее "Комментарии" писали, что сеть фастфудов McDonald's после открытия после карантина стал выглядеть совершенно иначе.

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