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Главная Новости Общество права человека В украинском McDonald's отказались от общения с клиентами на русском языке
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В украинском McDonald's отказались от общения с клиентами на русском языке

В McDonald's говорят, что люди, которые не смогут сделать заказ на украинском или английском языках смогут обратиться к консультантам, которые есть в зале

сегодня, 17:43
Автор:

Татьяна Веремеева
В украинском McDonald's отказались от общения с клиентами на русском языке

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что не будет обслуживать клиентов в Украине на русском языке. Сейчас онлайн-сервис заказов доступен на украинском и английском языках. В компании сделали акцент на том, что основным языком общения компании в Украине является украинский. Об этом сообщает "УНИАН".

В пресс-службе McDonald's также сообщили, что компания ведет всю официальную документацию, осуществляет рекламную коммуникацию, общение в социальных сетях, публикует информацию на сайте и в уголке потребителя в нашей стране исключительно на государственном языке, так как того требует закон.

Также в компании заявляют, что украинский язык является приоритетным в общении с посетителями, но персонал готов перейти на русский язык, если его попросить об этом.

В соцсетях такое решение компании вызвало бурные дискуссии. Пользователи разделились на два лагеря, один из которых приветствует и поддерживает такое решение, другой – категорически против и называет это дискриминацией их прав.

Ранее "Комментарии" писали, что сеть фастфудов McDonald's после открытия после карантина стал выглядеть совершенно иначе.


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Источник: https://www.unian.net/society/yazykovoy-skandal-makdonaldz-mcdonald-s-otkazalsya-obsluzhivat-onlayn-na-russkom-novosti-ukrainy-11037803.html
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