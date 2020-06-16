В украинском McDonald's отказались от общения с клиентами на русском языке

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Татьяна Веремеева
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что не будет
обслуживать клиентов в Украине на русском языке. Сейчас онлайн-сервис заказов
доступен на украинском и английском языках. В компании сделали акцент на том,
что основным языком общения компании в Украине является украинский. Об этом
сообщает "УНИАН".
В пресс-службе McDonald's также сообщили, что компания ведет всю
официальную документацию, осуществляет рекламную коммуникацию, общение в
социальных сетях, публикует информацию на сайте и в уголке потребителя в нашей
стране исключительно на государственном языке, так как того требует закон.
Также в компании заявляют, что украинский язык является приоритетным в
общении с посетителями, но персонал готов перейти на русский язык, если его
попросить об этом.
В соцсетях такое решение компании вызвало бурные дискуссии. Пользователи
разделились на два лагеря, один из которых приветствует и поддерживает такое
решение, другой – категорически против и называет это дискриминацией их прав.
Ранее "Комментарии" писали, что сеть фастфудов McDonald's после открытия
после карантина стал
выглядеть совершенно иначе.
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