"В Украине началась принудительная мобилизация женщин": что известно

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда распространяет видео, снятое во время конфликта в Киеве на Теремках, заявляя, что это кадры принудительной мобилизации женщин. В соцсетях распространили видео, на котором людей в форме силой выводят с территории на Теремках, и выдали его за "охоту ТЦК на женщин".
Мобилизация женщин. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций опровергли это утверждение, отметив, что информация: "в Украине начали принудительно мобилизовать женщин", неправдивая.
Отмечается, что оригинальное видео активистки опубликовали 22 сентября в 13:33 – через несколько часов его подхватил российский пропагандистский Telegram-канал. В Центре подчеркнули, что польский фактчекер Demagog и грузинский Myth Detector установили настоящий контекст кадров.
Напомним: портал "Комментарии" писал, о российском фейке, в котором утверждалось, якобы в ТЦК Киеве и Харькове женщинам присылали повестки.