"В Украине началась принудительная мобилизация женщин": что известно

Российская пропаганда распространяет видео, снятое во время конфликта в Киеве на Теремках, заявляя, что это кадры принудительной мобилизации женщин. В соцсетях распространили видео, на котором людей в форме силой выводят с территории на Теремках, и выдали его за "охоту ТЦК на женщин".

Мобилизация женщин. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций опровергли это утверждение, отметив, что информация: "в Украине начали принудительно мобилизовать женщин", неправдивая.

"На самом деле: на видео — не работники ТЦК и не военные, а муниципальная охрана, которая вытесняла активисток из стройплощадки. Они пришли на место из-за конфликта вокруг строительства резервной тепломагистрали на Теремках и планов вырубки деревьев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оригинальное видео активистки опубликовали 22 сентября в 13:33 – через несколько часов его подхватил российский пропагандистский Telegram-канал. В Центре подчеркнули, что польский фактчекер Demagog и грузинский Myth Detector установили настоящий контекст кадров.

"Мобилизации женщин в Украине нет. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 25 августа заявил, что она не проводится, не готовится и не рассматривается. Женщины могут вступать на военную службу добровольно. Российская пропаганда использовала реальный конфликт на Теремках, вырвав видео из контекста и подменив причину столкновения. Цель – навязать иностранной аудитории очередной фейк о якобы принудительной мобилизации в Украине”, — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о российском фейке, в котором утверждалось, якобы в ТЦК Киеве и Харькове женщинам присылали повестки.



