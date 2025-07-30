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В Раде бьют тревогу: Днепропетровская области на грани катастрофы, и не из-за боевых действий

Кучеренко призывает не повторить "эксперимент" врага в оккупированном Донецке

30 июля 2025, 20:16
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Кречмаровская Наталия

Уже в ближайшее время жители Днепропетровской области могут остаться без водоснабжения. А власти молчат об этом.

В Раде бьют тревогу: Днепропетровская области на грани катастрофы, и не из-за боевых действий

Днепропетровская область. Фото из открытых источников

О масштабной проблеме сообщил народный депутат Украины Алексей Кучеренко. По его словам, более 300 тысяч человек в прифронтовом регионе оказались под реальной угрозой утраты доступа к воде.

"Еще два месяца назад Хозяйственный суд Днепропетровской области запретил ПОН "Укринтерэнерго" отключать электроэнергию госпредприятию "Днепро-Западный Донбасс" (ДЗД). Но что имеем? ПОН откровенно игнорирует решение суда, а исполнительная служба демонстрирует свою любимую тактику — тотальное молчание", — пояснил ситуацию нардеп.

По его словам, нет сдвигов и после депутатских обращений.

"А, между прочим, именно это предприятие обеспечивает водоснабжение Синельниково, Павлограда, Терновки, Первомайска и десятков окрестных сел", — отметил народный депутат.

Политик объяснил, какая угроза надвигается, ведь из-за прекращения водоснабжения возникнут инфекции, будет коллапс здравоохранения, экономики и бегство людей из региона.

Народный депутат подчеркнул, что это не просто "техническая проблема". Это – государственная безответственность в чистом виде. Также он заявил, что нужна срочная реакция:

"От премьер-министра Юлии Свириденко – начните заниматься конкретными проблемами! От исполнительной службы – обеспечить исполнение судебного решения! От министра юстиции Германа Галущенко, министерки энергетики Светланы Гринчук и главы Днепропетровской ОВА безотлагательно вмешаться в ситуацию!", — подчеркнул Кучеренко.

Политик подчеркнул, что люди не могут остаться без воды — у них нет времени на чиновничью неспешность.

"Мы не можем повторять "экспериментов" врага в оккупированном Донецке! Это будет огромной политической ошибкой!", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы думают об украинской дипломатии.




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Источник: https://www.facebook.com/100003767320921/posts/3629227430546132/?mibextid=wwXIfr&rdid=JbzTOS7dPfAiDpt7#
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