В Раде бьют тревогу: Днепропетровская области на грани катастрофы, и не из-за боевых действий

Уже в ближайшее время жители Днепропетровской области могут остаться без водоснабжения. А власти молчат об этом.
Днепропетровская область. Фото из открытых источников
О масштабной проблеме сообщил народный депутат Украины Алексей Кучеренко. По его словам, более 300 тысяч человек в прифронтовом регионе оказались под реальной угрозой утраты доступа к воде.
"Еще два месяца назад Хозяйственный суд Днепропетровской области запретил ПОН "Укринтерэнерго" отключать электроэнергию госпредприятию "Днепро-Западный Донбасс" (ДЗД). Но что имеем? ПОН откровенно игнорирует решение суда, а исполнительная служба демонстрирует свою любимую тактику — тотальное молчание", — пояснил ситуацию нардеп.
По его словам, нет сдвигов и после депутатских обращений.
"А, между прочим, именно это предприятие обеспечивает водоснабжение Синельниково, Павлограда, Терновки, Первомайска и десятков окрестных сел", — отметил народный депутат.
Политик объяснил, какая угроза надвигается, ведь из-за прекращения водоснабжения возникнут инфекции, будет коллапс здравоохранения, экономики и бегство людей из региона.
Народный депутат подчеркнул, что это не просто "техническая проблема". Это – государственная безответственность в чистом виде. Также он заявил, что нужна срочная реакция:
"От премьер-министра Юлии Свириденко – начните заниматься конкретными проблемами! От исполнительной службы – обеспечить исполнение судебного решения! От министра юстиции Германа Галущенко, министерки энергетики Светланы Гринчук и главы Днепропетровской ОВА безотлагательно вмешаться в ситуацию!", — подчеркнул Кучеренко.
Политик подчеркнул, что люди не могут остаться без воды — у них нет времени на чиновничью неспешность.
"Мы не можем повторять "экспериментов" врага в оккупированном Донецке! Это будет огромной политической ошибкой!", — подытожил он.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы думают об украинской дипломатии.
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