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"Треть украинцев скучает по СССР", - опрос КМИС

33,5% опрошенных украинцев жалеют о распаде СССР, но все же 50% уверены, что это только к лучшему

сегодня, 16:57
Автор:

Екатерина Белоброва
"Треть украинцев скучает по СССР", - опрос КМИС

Большинство украинцев не жалеет  о том, что Украина вышла из состава Союза советских социалистических республик (СССР), но каждый третий украинец продолжает ностальгировать за коммунистическим прошлым. Об этом сообщает сайт Киевского международного института социологии, который опубликовал результаты опроса за период с 24 по 30 мая.

Так, ровно 50% опрошенных украинцев отмечают, что не жалеют, что Украина обрела независимость, 33,5% - жалеют об этом, 16,4% - затрудняются ответить на такой провокационный вопрос.

Интересно, что большинство тех, кто не скучает за СССР, это жители западных и центральных регионов, а вот среди тех, кто проживает в южном. восточном и Донбассе - больше тех, кто огорчен невозможностью вернуть прошлое.


Также инфографика показывает, что среди электората президента Владимира Зеленского больше половины (53,8%) опрошенных не жалеют о распаде СССР, а среди избирателей партии "ОПЗЖ" - 83,2% твердо ратуют за коммунизм.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин крайне недоволен словами украинского гаранта Владимира Зеленского о том, что нацизм и коммунизм тождественны по масштабу своих преступлений против человечества.


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Источник: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=950&page=1&fbclid=IwAR3Ljo2_foWo3RZe4z4IUwAG_YTR7Etncc7dodeewplp3pijtx-J8XJlmPI
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