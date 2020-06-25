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Суд оштрафовал главу Фонда гарантирования вкладов за непредоставление данных адвокату

Как указано в постановлении суда, директор Фонда Дмитрий Сенниченко не предоставил ответ на адвокатский запрос

сегодня, 13:10
Автор:

Максим Иванов
Суд оштрафовал главу Фонда гарантирования вкладов за непредоставление данных адвокату

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал главу Фонда гарантирования вкладов физических лиц Дмитрия Сенниченко за непредоставление информации в ответ на адвокатский запрос. Об этом сообщил сам потерпевший – адвокат Сергей Осыка, ссылаясь на соответствующее постановление в реестре судебных решений. 

"Распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц в нарушение п.1 ч.1 ст. 20 и ч.2 ст.24 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" не предоставил полной информации на адвокатский запрос Осыки С.В. от 04.03.2020 №3941, который действовал в интересах Лица_3", - говорится в постановлении. 

Отмечается, что этими действиями Дмитрий Сенниченко совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 2123 КУоАП.

"Распорядителя Фонда подвергнуть административному взысканию по ч. 5 ст. 2123 КУоАП в виде штрафа в размере двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 425 (четыреста двадцать пять) гривен. Взыскать с распорядителя Фонда судебный сбор в пользу государства в размере 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, составляет 420 (четыреста двадцать) гривен. 40 коп.", - сказано в постановлении Шевченковского райсуда Киева. 

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Владимир Зеленский не прибыл в суд по заявлению мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, так как не был уведомлен о дате заседания.


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Источник: https://comments.ua/
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