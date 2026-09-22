Россия бьет по самому болезненному: что будет с газом в Украине перед зимой

Во время очередной атаки противника был уничтожен объект нефтегазового комплекса в Полтавской области. В "Нафтогазе" сообщили, что разрушения критические, а восстановление невозможно. В целом Россия не впервые наносит удары по объектам газовой сферы Украины. Портал "Комментарии" спросил у популярных моделей искусственного интеллекта, что будет с газом в Украине в ближайшей перспективе.

Чат-бот ChatGPT считает, что ситуация с газом в ближайшей перспективе остается контролируемой. По его мнению, важную роль играют работа "Нафтогаза", противовоздушная оборона и резервирование критической инфраструктуры.

Отдельно ChatGPT отмечает свою добычу Украины, которая позволяет преимущественно обеспечивать потребности внутреннего рынка. В то же время, во время отопительного сезона, как отмечает чат-бот, понадобятся экономия газа и быстрое восстановление поврежденных объектов.

Чат-бот Gemini также не ожидает, что Украина в ближайшее время останется без газа. Постоянные атаки направлены на газодобывающие мощности и хранилища, но система уже адаптировалась к ударам.

По оценке Gemini полностью лишить Украину голубого топлива России не удастся. Однако из-за обстрелов возможны аварийные ситуации и дополнительная нагрузка на ремонтные бригады. Ближайший период, по этой оценке, потребует максимальной экономии и слаженной работы энергетической системы.

Чат-бот Grok прогнозирует, что в ближайшие недели и месяцы газ в Украине будет, но риски будут расти. Чат-бот указывает на запасы в подземных хранилищах, собственную добычу и возможности импорта как факторы, помогающие поддерживать систему.

В то же время Grok допускает локальные перебои из-за ударов по скважинам и компрессорам. Если атаки осенью усилятся, закачка газа может замедлиться, а зимой возможны ограничения для промышленности.

Чат-бот DeepSeek оценивает перспективу более жестко. По его мнению, главная проблема заключается не только в наличии газа в хранилищах, но и возможности его поднять, транспортировать и распределить. Именно логистика, считает чат-бот, особенно уязвима.

DeepSeek ожидает сложной зимы, допуская ограничения для промышленности, проблемы с отоплением в прифронтовых регионах и более дорогой импорт из Европы. В то же время и этот чат-бот не прогнозирует полный коллапс системы при условии подготовки резервов, импорта и защиты критической инфраструктуры.

В заключении общим для ответов является то, что полного исчезновения газа в Украине в ближайшее время они не ожидают. В то же время все указывают на риски из-за российских ударов, повреждения инфраструктуры и необходимости быстрого восстановления.

Различаются оценки главной угрозы. ChatGPT и Gemini больше подчеркивают контролируемость ситуации и адаптацию системы. Grok допускает локальные перебои и возможные ограничения для индустрии. DeepSeek больше всего акцентирует внимание на проблемах транспортировки, распределения и стоимости импорта.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие города в Украине, по версии ИИ, могут остаться без воды вследствие вражеских ударов.



