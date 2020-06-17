"Россия давит на политзаключенных по мере усиления санкций от ЕС", - Денисова

Россия наращивает психологическое и физическое давление на украинских граждан, которые находятся в российских тюрьмах в связи с тем, что против Федерации продолжают увеличиваться санкции за аннексию Крыма и вооруженные действия на Донбассе. Об этом пишет в своем Facebook уполномоченная по правам человека при президенте Украины Людмила Денисова.

Омбудсмен отмечает, что украинские дипломаты и правозащитники лишены возможности навещать соотечественников в заключении, сами пленные переживают буквально издевательства, ведь на них усиленно давят как за счет психологических приемов, так и банально отказывая в удовлетворении основных физических потребностей.

"Подчеркиваю, Россия должна придерживаться взятых на себя международных обязательств по обеспечению прав незаконно заключенных граждан Украины и прекратить репрессии против крымскотатарского народа", - отмечает Денисова, указав поименно тех, кто сегодня незаконно помещен в российские тюрьмы из украинских граждан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Людмила Денисова осветила грубые нарушения в российских тюрьмах во время пандемии COVID-19.





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