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Главная Новости Общество права человека "Россия давит на политзаключенных по мере усиления санкций от ЕС", - Денисова
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"Россия давит на политзаключенных по мере усиления санкций от ЕС", - Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова возмущена усиленным давлением и нарушением прав заключенных в России как ответ на международные санкции

сегодня, 20:40
Автор:

Екатерина Белоброва
"Россия давит на политзаключенных по мере усиления санкций от ЕС", - Денисова

Россия наращивает психологическое и физическое давление на украинских граждан, которые находятся в российских тюрьмах  в связи с тем, что против Федерации продолжают увеличиваться санкции за аннексию Крыма и вооруженные действия на Донбассе. Об этом пишет в своем Facebook уполномоченная по правам человека при президенте Украины Людмила Денисова.

Омбудсмен отмечает, что украинские дипломаты и правозащитники лишены возможности навещать соотечественников в заключении, сами пленные переживают буквально издевательства, ведь на них усиленно давят как за счет психологических приемов, так и банально отказывая в удовлетворении основных физических потребностей.

"Подчеркиваю, Россия должна придерживаться взятых на себя международных обязательств по обеспечению прав незаконно заключенных граждан Украины и прекратить репрессии против крымскотатарского народа", - отмечает Денисова, указав поименно тех, кто сегодня незаконно помещен в российские тюрьмы из украинских граждан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Людмила Денисова осветила грубые нарушения в российских тюрьмах во время пандемии COVID-19.


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