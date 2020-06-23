kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.06.2020

BTC/USD

9629.14

ETH/USD

244.23

LTC/USD

44.10

НБУ 24.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека Политолог: "С подачи Медведчука у США начинаются глобальные проблемы из-за биолабораторий"
commentss НОВОСТИ Все новости

Политолог: "С подачи Медведчука у США начинаются глобальные проблемы из-за биолабораторий"

Политический эксперт Дмитрий Джангиров убежден, что обращение нардепа Виктора Медведчука в ООН по поводу биолабораторий означает, что у США начинаются глобальные проблемы

23 июня 2020, 23:53
Автор:

Комментарии
Политолог: "С подачи Медведчука у США начинаются глобальные проблемы из-за биолабораторий"

Учитывая, что народные депутаты Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обратились в ООН по поводу незаконной деятельности биолабораторий Пентагона на территории Украины, история с американскими биолабораториями выходит на новый уровень. Об этом политический эксперт-международник Дмитрий Джангиров написал на своей странице в Facebook.

"Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук вместе с депутатом Ренатом Кузьминым продолжили добиваться истины в вопросе – чем именно занимаются на территории Украины полтора десятка биологических лабораторий третьей, предпоследней категории защиты, участвующие в американских военных программах Пентагона", - указано в сообщении. 

Джангиров добавил, что оба парламентария направили свою жалобу на незаконную деятельность американских биолабораторий в Организацию Объединенных Наций, где, как стало известно, ее уже зарегистрировали.

"Замечу, что американцы давно развивают сеть биолабораторий по всему миру. Они создали примерно 400 военных биологических лабораторий в 25 странах мира, включая пост-советские республики – Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Молдавию, Узбекистан и Украину", - отмечает эксперт.

Далее Джангиров приходит к выводу, что США давно создают лаборатории по всему миру, но благодаря Виктору Медведчуку эта тема приобрела международный резонанс.

"Однако, только начиная с инициативы Медведчука, который требует отчета о деятельности таких лабораторий в Украине, тема начала получать международное звучание. Неудобные вопросы, например, начал задавать Китай, а Соединенные Штаты, после неудачных и взаимопротиворечащих заявлений-опровержений посольства США и высокого чина Госдепартамента Джорджа Кента, похоже, просто не знают, что делать", - обратил внимание международник.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Медведчук требовал рассекретить деятельность биолабораторий США на территории Украины.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!