Политолог: "С подачи Медведчука у США начинаются глобальные проблемы из-за биолабораторий"

Учитывая, что народные депутаты Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обратились в ООН по поводу незаконной деятельности биолабораторий Пентагона на территории Украины, история с американскими биолабораториями выходит на новый уровень. Об этом политический эксперт-международник Дмитрий Джангиров написал на своей странице в Facebook.

"Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук вместе с депутатом Ренатом Кузьминым продолжили добиваться истины в вопросе – чем именно занимаются на территории Украины полтора десятка биологических лабораторий третьей, предпоследней категории защиты, участвующие в американских военных программах Пентагона", - указано в сообщении.

Джангиров добавил, что оба парламентария направили свою жалобу на незаконную деятельность американских биолабораторий в Организацию Объединенных Наций, где, как стало известно, ее уже зарегистрировали.

"Замечу, что американцы давно развивают сеть биолабораторий по всему миру. Они создали примерно 400 военных биологических лабораторий в 25 странах мира, включая пост-советские республики – Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Молдавию, Узбекистан и Украину", - отмечает эксперт.

Далее Джангиров приходит к выводу, что США давно создают лаборатории по всему миру, но благодаря Виктору Медведчуку эта тема приобрела международный резонанс.

"Однако, только начиная с инициативы Медведчука, который требует отчета о деятельности таких лабораторий в Украине, тема начала получать международное звучание. Неудобные вопросы, например, начал задавать Китай, а Соединенные Штаты, после неудачных и взаимопротиворечащих заявлений-опровержений посольства США и высокого чина Госдепартамента Джорджа Кента, похоже, просто не знают, что делать", - обратил внимание международник.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Медведчук требовал рассекретить деятельность биолабораторий США на территории Украины.

















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