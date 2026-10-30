Взятки, незаконные задержания, избиения и пытки людей военными ТЦК все чаще становятся предметом уголовных расследований. Но означает ли это, что система, наконец, начнет отвечать за свои действия, а не только демонстрировать отдельные громкие задержания? Портал "Комментарии" спросил у трех моделей искусственного интеллекта, грозит ли нарушителям реальное наказание.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает, что реальная ответственность возможна только в том случае, если дела не будут ограничиваться служебными проверками и задержаниями. За силовую мобилизацию, избиение, пытки, вымогательство денег и незаконное содержание людей должны отвечать конкретные должностные лица независимо от их должностей.

Чат-бот привел в пример приговор в Одессе от 14 октября 2026 года: по его данным, девять работников ТЦК осудили за незаконное содержание людей и насилие, семеро получили реальные сроки заключения, в том числе за пытки. В то же время, один громкий приговор еще не свидетельствует об изменении системы. Для этого необходимы открытые расследования, неотвратимые наказания и ответственность не только исполнителей, но и руководителей, которые могли покрывать нарушения.

Gemini считает, что реальная ответственность за преступления работников ТЦК уже стала военно-политической необходимостью. Причины – общественное возмущение, падение доверия к армии и риски для внутренней стабильности. Дополнительным фактором чат-бот называет давление международных партнеров, для которых важны верховенство права и прозрачность.

Однако Gemini не ожидает одинакового наказания за все нарушения. По его прогнозу, самые резонансные случаи и системные коррупционные схемы будут получать показательную реакцию, в то время как менее громкие дела могут тормозиться из-за кадрового дефицита и условий военного положения. То есть полностью искоренить безнаказанность будет сложно.

Grok также признает, что реальные наказания начали появляться, но называет их выборочными и недостаточно жесткими. Чат-бот привел примеры задержаний на Буковине за пытки, похищения и взятки на 5,5 тысяч евро, а также приговоров в Одессе — до семи лет заключения. По его словам, уголовные дела открываются и в других регионах.

В то же время Grok обращает внимание, что часть фигурантов выходит под залог, получает условные сроки или избегает серьезной ответственности. По его мнению, без постоянного общественного давления и политической воли многие нарушители и дальше будут чувствовать себя почти безнаказанными. Его заключение краткое: наказание будет, но не для всех и не сразу.

Все три модели сходятся в одном: отдельные задержания и приговоры еще не означают, что проблема решена. Отличие – в оценке перспектив: ChatGPT отмечает необходимость неотвратимого наказания, Gemini прогнозирует выборочные показательные приговоры, а Grok наиболее скептически оценивает масштабы ответственности. Совместный вывод: без постоянного контроля, общественного давления и реальных судебных решений безнаказанность не исчезнет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие наказания за уклонение от мобилизации могут ввести.



