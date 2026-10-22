Поблажек больше не будет: какие новые наказания готовят уклонистам и военным в СЗЧ

В Украине планируется усилить ответственность за уклонение от мобилизации и самовольное уход из воинской части (СЗЧ). О соответствующих намерениях заявил премьер-министр Сергей Корецкий, не указав конкретных предложений. Искусственный интеллект проанализировал, какие механизмы могут использовать.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

По оценке ChatGPT, правительство намерено актуализировать законопроект №13260, который Верховная Рада приняла за основу в сентябре 2025 года. Документ касается ответственности за СЗЧ.

Для военных это может означать более жесткую уголовную ответственность и ограничение возможностей избежать наказания благодаря смягчающим нормам. Для уклоняющихся от мобилизации возможен пересмотр санкций за нарушение правил военного учета и мобилизационного законодательства.

Однако ChatGPT отмечает: конкретных новых штрафов и сроков заключения Корецкий не назвал. Самого ужесточения наказаний недостаточно без справедливых правил, прозрачного бронирования и поддержки военных.

Gemini предполагает, что власти могут перекрыть схемы уклонения от мобилизации, связанные с фиктивным обучением, манипуляциями с инвалидностью и процедурами бронирования. Также речь идет об обеспечении неотвратимости административных штрафов в размере 17–25,5 тыс. грн и более суровой уголовной ответственности за игнорирование мобилизационных распоряжений.

Относительно СЗЧ Gemini прогнозирует усиление правового контроля и ограничение возможностей избежать реального наказания. В то же время чат-бот обращает внимание на необходимость различать самопроизвольное оставление части через психологическое истощение или конфликты и дезертирство.

Grok также отмечает, что конкретные новые механизмы Корецкий не озвучил. По мнению чат-бота, вероятно, речь идет о законопроекте №13260, предусматривающем более жесткую уголовную ответственность за СЗЧ без возможности смягчения наказания.

Чат-бот напоминает, что за СЗЧ в военное положение уже предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы, а за нарушение правил мобилизации применяются штрафы от 17 до 25,5 тыс. грн. Среди возможных изменений чат-бот называет меньше условных наказаний, больше реальных приговоров и скорее открытие уголовных производств.

Все три чата сходятся на том, что власть может усилить ответственность за уклонение от мобилизации и СЗЧ, а законопроект №13260 является одним из ключевых элементов этого процесса.

Разница – в прогнозах. ChatGPT говорит преимущественно о пересмотре санкций, Gemini – о перекрытии схем уклонения и разграничения различных случаев СЗЧ, а Grok – о возможном сокращении количества условных наказаний и увеличении реальных приговоров.

Главное: конкретный механизм будущих перемен пока не определен публично. Перечисленные мероприятия – лишь прогнозы чат-ботов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие радикальные решения по мобилизации предлагают в Раде.



