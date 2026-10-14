Омбудсмен Лубинец назвал регионы Украины с наибольшим количеством жалоб на ТЦК

Одесская, Днепропетровская, Львовская и Закарпатская области годами остаются среди лидеров по количеству жалоб о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал эти регионы "позорной четверкой" и заявил, что количество обращений граждан растет с каждым годом. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал в интервью "Радио Свобода".

Лубинец назвал регионы Украины с наибольшим количеством жалоб на ТЦК

По словам Лубинца, проблема нарушений в ходе мобилизационных мероприятий остается актуальной, а системных изменений в работе ТЦК до сих пор не удалось достичь. В качестве примера омбудсмен привел Закарпатскую область, где количество жалоб на деятельность ТЦК увеличивалось из года в год.

"Мы связывали это с деятельностью руководителя областного ТЦК и СП. Более того, по материалам, в том числе от нашего института, были открыты уголовные производства. Служба безопасности Украины еще в 2025 году провела обыск у этого человека и на рабочем месте нашла достаточно большое количество наличных денег в иностранной валюте", — отметил омбудсмен.

Лубинец отметил, что впоследствии руководителя уволили, однако позже восстановили на той же должности в статусе временного исполняющего обязанности.

По мнению Лубинца, одной из причин сохранения проблем с ТЦК есть отсутствие системной реакции со стороны предыдущего руководства Министерства обороны и Сухопутных войск. Он подчеркнул, что вопрос соблюдения прав граждан во время мобилизации нуждается в надлежащем реагировании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандал в одесском ТЦК закончился тюремным сроком.