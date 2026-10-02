Новый секретный план мобилизации: в Раде указали, кого теперь будут забирать в армию

С 1 октября в вузах Украины начала действовать новая норма, по которой студентов могут отчислять, если они не сдадут предмет "Основы национального сопротивления".

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что не совсем понимает формулировку такого правила.

"Если это предмет, который преподают в институте, как любой другой, то, например, ты математику не сдал, тебя отчислили, не сдал биологию, тебя отчислили или какие-то другие предметы. Если это так же, тогда это одна ситуация. Но тогда непонятно, зачем об этом так громко говорить, потому что это выглядит действительно странно", — удивительно.

Если же, по его словам, это водится не как предмет обязательный к обучению, а для того, "чтобы больше людей бусифицировать, тогда это совсем другой подход". По его словам, четкого ответа на ситуацию пока нет.

Однако политик указал на существенную проблему.

"Сегодня будут искать миллион причин для того, чтобы людей отчислять и из университетов, и из институтов, и из профтехучилищ для того, чтобы их можно было мобилизовать и бусифицировать. Это правда. И такие задачи стоят. И мы говорим не просто там о тех, кто, возможно, действительно нашел себе лазейку для того, чтобы где-то числиться, а для всех. И сегодня это будут максимально продвигать, максимально интегрировать для того, чтобы больше людей потеряли отсрочку на время учебы, чтобы их можно было ТЦК схватить на улице и отправить в штурмовые полки”, — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Кремль планирует "дожимать" Киев до принятия ультиматумов, о которых ранее заявлял Путин.



