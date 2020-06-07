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Главная Новости Общество права человека "Не позволим себя чипировать": на сайте президента создана петиция против "замыслов Билла Гейтса"
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"Не позволим себя чипировать": на сайте президента создана петиция против "замыслов Билла Гейтса"

Автор петиции призвал президента Украины запретить вживлять чипы в украинцев на законодательном уровне

сегодня, 21:47
Автор:

Екатерина Белоброва
"Не позволим себя чипировать": на сайте президента создана петиция против "замыслов Билла Гейтса"

5 июня на официальном сайте главы государства появилась петиция, которая призывает инициировать закон, запрещающий проводить принудительную чипизацию населения. Информация содержится в самой петиции.

Автор публичного обращения Владислав Погорелов был краток в содержании своих требований.

"Законодательно запретить чипировать людей путем вживления чипа в человеческое тело", - указал инициатор сбора подписей.

На сегодня петицию уже подписали 403 украинца, но для того, чтобы она попала на рассмотрение гаранту Владимиру Зеленскому, необходимо 125 тысяч подписей. Срок сбора необходимого числа солидарных с требованием Погорелова составляет 90 дней.

Отметим, что во всем мире набирает популярность конспирологическая теория о том, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс якобы под видом  вакцины против коронавируса хочет внедрить в организм людей микрочипы, чтобы контролировать их с помощью технологий 5G. Сторонники этой теории считают, что вся пандемия COVID-19 - задумка крупнейшего американского бизнесмена и акционера.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы собрали подписи под петицией об увольнении главы Офиса президента Андрея Ермака, чей брат оказался замешан в коррупционном скандале. 


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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/97854
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