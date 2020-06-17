МИД запустит интерактивную карту с правилами въезда в разные страны мира

Министерство иностранных дел Украины планирует запустить интерактивную карту, на которой будет отображаться ситуация и правила въезда в разные страны на фоне пандемии COVID-19. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на слова главы МИД Дмитрия Кулебы.



Глава ведомства также отметил, что данные о графике и правилах работы наземных пунктов пропуска в Украине есть на сайте Государственной пограничной службы. В то же время Кулеба напоминает, что если решились на путешествие, то необходимо максимально соблюдать все меры безопасности, так как пандемия коронавируса все еще представляет опасность для здоровья.

Напомним, Кабмин на прошлой неделе отменил несколько решений относительно въезда в Украину иностранных граждан и лиц без гражданства. Для въезда в Украину иностранцам необходим соответствующий страховой полис. А для лиц, прибывающих из стран со значительным распространением заболевания коронавирусной инфекцией-пребывание на обсервации.

"Комментарии" писали, что карантинные ограничения в странах Евросоюза продолжают смягчаться. Так, испанские власти решили приоткрыть границы для туристов, правда, с определенными условиями. В частности, посетить Испанию смогут граждане Евросоюза, украинцам пока въехать в страну невозможно, даже с соблюдением двухнедельной самоизоляции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!