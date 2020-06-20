Кулеба озвучил масштабы насилия над украинскими детьми

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Таисия Ерохина
В Украине за 2019 год зарегистрировано более 500 случаев насилия над детьми, и реальное количество правонарушений может быть в разы большим. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook.
Как свидетельствуют данные Офиса генерального прокурора, в течение прошлого года зарегистрировано более 550 уголовных правонарушений против половой свободы и неприкосновенности детей. Громкие результаты показало исследование предпосылок введения новой практики допроса или опроса ребенка, пострадавшего от насилия. Согласно с ним, в 80% случаев преступниками оказывались знакомые детей, а в 90% случаях о насилии никто не сообщил в правоохранительные органы.
В полиции говорят, что часто о фактах преступления не сообщают с целью избежать следственной и судебной волокиты.
Кулеба отметил, что реальное количество пострадавших - гораздо больше.
"Во время следствия ребенок, как минимум, трижды должен дать показания. Были случаи, когда ребенка опрашивали более 100 раз! - сообщил омбудсмен. - Каждый раз, когда ребенок вынужден повторять историю насилия над ним – происходит повторная травматизация".
Кулеба подчеркнул, что страшная травма из-за насилия в детском возрасте наносит отпечаток на всю последующую жизнь.
Поэтому, отметил омбудсмен, необходимо выстроить систему, которая работает в интересах ребенка, а не наоборот – когда ребенок является заложником системы и вынужден подвергаться повторному насилию ради наказания обидчика.
Напомним, Кабмин серьезно взялся за опеку украинских детей. Так, в День защиты детей в Кабмине приняли почти 30 проектов, направленных на создание наилучших условий для юного поколения.
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