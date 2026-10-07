Без отопления рискуют остаться целые города: где в Украине ситуация будет наиболее сложной

Этой зимой самая сложная ситуация с отоплением может возникнуть сразу в нескольких городах Украины. Враг планирует целую кампанию, чтобы оставить украинцев этой зимой без света и тепла. Искусственный интеллект назвал группы риска и рассказал, почему в некоторых городах система наиболее уязвима.

Отопление. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что самые большие проблемы могут возникнуть в Харькове, Киеве, Одессе и Днепре. К зонам риска также отнесены прифронтовые громады Сумщины и Черниговщины.

По оценке чат-бота, особенно сложна ситуация в Харькове и Одессе, где прошлой зимой удары уже приводили к масштабным проблемам с централизованным отоплением. Киев также остается среди городов риска. После повреждения крупных ТЭЦ отдельные районы столицы переживали длительные перебои с теплом, а в некоторых домах температура падала до 12 градусов.

ChatGPT также увязывает новые риски с ударами по энергетике. В то же время отмечает, что говорить о гарантированном отсутствии тепла в этих городах неправильно, ведь подготовка продолжается, а в начале сентября готовность жилищного фонда превысила 79%.

Чат-бот Copilot также относит к наиболее уязвимым Киев и Харьков. Причина – регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру и ограниченные резервные возможности.

Отдельно чат-бот называет Днепр и Запорожье. По его мнению, удары по энергетике могут влиять не только на тепло, но и на промышленность и транспорт. Одесса, в свою очередь, остается уязвимой из-за портовой инфраструктуры и зависимости морских операций от электроснабжения.

Copilot предполагает, что самый плохой сценарий – это длительные перебои одновременно с теплом и светом. У украинской системы уже есть опыт быстрого восстановления, однако в случае масштабных атак ресурсы могут оказаться на грани.

Чат-бот DeepSeek оценивает ситуацию по-другому. Считает, что самые большие проблемы могут возникнуть не в столице, а в небольших городах, где система зависит от одного источника тепла без достаточного резерва.

Среди таких городов он называет Львов, Ровно, Житомир, Винницу, Хмельницкий и Кропивницкий. По оценке DeepSeek, повреждение одной котельной в небольшом городе может оставить без тепла целые кварталы, где проживают 20-30 тысяч человек.

В то же время в зоне риска остаются Сумы и Харьков, которые подвергаются регулярным атакам и уже имели серьезные проблемы с теплом прошлого сезона.

В заключении все модели ИИ отмечают, что наибольший риск возникает там, где атаки могут повредить ключевые объекты тепловой и энергетической инфраструктуры, а резервных возможностей недостаточно.

Различие – в определении главной проблемы. ChatGPT и Copilot прежде всего называют крупные города – Киев, Харьков, Одессу, Днепр, а Copilot также Запорожье. DeepSeek, напротив, делает акцент на небольших городах, зависимых от одного источника тепла.

Поэтому единственный список городов, где точно будет хуже всего, чат-боты не дают. Их ответы сводятся к одному: чем меньше резервов имеет система, тем выше цена повреждения одного ключевого объекта.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие районы Киева рискуют остаться без отопления.



