kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.06.2020

BTC/USD

9877.12

ETH/USD

248.28

LTC/USD

46.66

НБУ 11.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека Английский словарь изменит определение расизма
commentss НОВОСТИ Все новости

Английский словарь изменит определение расизма

Словарь Merriam-Webster изменит определение слова расизм

сегодня, 23:36
Автор:

Антон Корнилов
Английский словарь изменит определение расизма

Словарь английского языка под названием Merriam-Webster принял решение изменить определение слова "расизм" после переписки с Кеннеди Митчем из Миссури. Об этом сообщили в издании CNN со ссылкой на слова главного редактора словаря Merriam-Webster Питера Соколовски.

"Вера в то, что раса — это главный определяющий фактор человеческих черт и способностей и в то, что расовые различия порождают превосходство той или иной расы", — именно так сегодня звучит определение слова "расизм" в словаре Merriam-Webster.

Кеннеди Митчем написала в редакцию словаря письмо с настоятельной просьбой назвать расизм системным проявлением ненависти вместо "просто предубеждения". Редакторы согласились. А главный редактор словаря Merriam-Webster Питер Соколовски рассказал изданию CNN, что словарь в том числе определяет расизм в качестве "доктрины или политической программы или политическую и социальную систему", которые основаны на расистских допущениях.

По словам Соколовски, в печатной версии словаря используется короткое определение расизма, потому что в книгу пришлось бы вместить слишком много слов. В онлайн-словарях ограничения нет, а сам словарь Merriam-Webster обновляют несколько раз в год, поэтому уже со следующим обновлением появится новое определение расизма.

Как сообщал портал "Комментарии", фильм "Унесенные ветром" удалили из онлайн-кинотеатра после обвинений в расизме.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2020/06/09/us/dictionary-racism-definition-update-trnd/index.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!