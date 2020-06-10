Английский словарь изменит определение расизма

Словарь английского языка под названием Merriam-Webster принял решение изменить определение слова "расизм" после переписки с Кеннеди Митчем из Миссури. Об этом сообщили в издании CNN со ссылкой на слова главного редактора словаря Merriam-Webster Питера Соколовски.

"Вера в то, что раса — это главный определяющий фактор человеческих черт и способностей и в то, что расовые различия порождают превосходство той или иной расы", — именно так сегодня звучит определение слова "расизм" в словаре Merriam-Webster.

Кеннеди Митчем написала в редакцию словаря письмо с настоятельной просьбой назвать расизм системным проявлением ненависти вместо "просто предубеждения". Редакторы согласились. А главный редактор словаря Merriam-Webster Питер Соколовски рассказал изданию CNN, что словарь в том числе определяет расизм в качестве "доктрины или политической программы или политическую и социальную систему", которые основаны на расистских допущениях.

По словам Соколовски, в печатной версии словаря используется короткое определение расизма, потому что в книгу пришлось бы вместить слишком много слов. В онлайн-словарях ограничения нет, а сам словарь Merriam-Webster обновляют несколько раз в год, поэтому уже со следующим обновлением появится новое определение расизма.

Как сообщал портал "Комментарии", фильм "Унесенные ветром" удалили из онлайн-кинотеатра после обвинений в расизме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!