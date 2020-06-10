Английский словарь изменит определение расизма

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Антон Корнилов
Словарь английского языка под названием Merriam-Webster принял
решение изменить определение слова "расизм" после переписки с Кеннеди Митчем из
Миссури. Об этом сообщили в издании CNN со ссылкой на слова главного
редактора словаря Merriam-Webster Питера
Соколовски.
"Вера в то, что раса — это главный определяющий фактор
человеческих черт и способностей и в то, что расовые различия порождают превосходство
той или иной расы", — именно так сегодня звучит определение слова "расизм" в
словаре Merriam-Webster.
Кеннеди Митчем написала в редакцию словаря письмо с настоятельной
просьбой назвать расизм системным проявлением ненависти вместо "просто
предубеждения". Редакторы согласились. А главный редактор словаря Merriam-Webster Питер
Соколовски рассказал изданию CNN,
что словарь в том числе определяет расизм в качестве "доктрины или политической
программы или политическую и социальную систему", которые основаны на
расистских допущениях.
По словам Соколовски, в печатной версии словаря используется
короткое определение расизма, потому что в книгу пришлось бы вместить слишком
много слов. В онлайн-словарях ограничения нет, а сам словарь Merriam-Webster обновляют
несколько раз в год, поэтому уже со следующим обновлением появится новое
определение расизма.
Как сообщал портал "Комментарии", фильм "Унесенные
ветром" удалили из онлайн-кинотеатра после обвинений в расизме.
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