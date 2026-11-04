Золото, бриллианты и 67 рубинов: тайна сокровищ пирата, которую не могут разгадать более 300 лет

История капитана Уильяма Кидда напоминает приключенческий роман: морские путешествия, огромные богатства, обвинения в пиратстве и загадка сокровищ, которые, возможно, до сих пор скрыты от посторонних глаз. В 1701 году Кидда казнили в Лондоне, однако его имя продолжило жить в легендах о несметных пиратских кладах.

Парусный корабль на фоне заходящего солнца. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay / Sinousxl

От охотника на пиратов до приговоренного к смерти

Поначалу Кидд вовсе не собирался заниматься пиратством. В 1695 году он получил разрешение английских властей преследовать морских разбойников и французские корабли. Для экспедиции капитан собрал команду из 150 человек и отправился в Индийский океан на корабле Adventure Galley.

Однако путешествие пошло не по плану. Команда страдала от болезней, добычи не хватало, а отношения между моряками и капитаном становились всё напряженнее. В 1698 году Кидд захватил торговое судно Quedagh Merchant, перевозившее золото, серебро и другие ценные товары. Этот поступок вызвал международный скандал, а английская корона объявила его пиратом.

67 рубинов и сундуки с драгоценностями

Перед возвращением к властям Кидд спрятал часть имущества на острове Гардинерс неподалеку от Лонг-Айленда. После его ареста губернатор Ричард Белломонт распорядился найти и изъять тайник.

Среди обнаруженных ценностей оказались более 200 серебряных слитков, золотые изделия, серебряная шкатулка с бриллиантами, кольцо с крупным алмазом и целая шкатулка с 67 рубинами. Существуют исторические документы, подтверждающие обнаружение этих богатств в 1699 году.

Но именно здесь начинается главная загадка. Многие исследователи считают, что найденное могло составлять лишь небольшую часть добычи капитана. Сам Кидд утверждал, что располагает другими ценностями, которые мог бы передать властям в обмен на свободу.

Где искать остальные сокровища?

С именем Кидда связывают острова Мона, Саона и Каталина в Карибском море. Еще одна известная легенда отправляет искателей сокровищ на остров Оук у побережья Новой Шотландии. По преданию, там спрятано огромное богатство, о котором перед смертью рассказал один из бывших моряков капитана.

23 мая 1701 года Кидда повесили за пиратство и убийство члена команды. Он так и не раскрыл всех предполагаемых тайников. Поэтому история его сокровищ продолжает привлекать внимание искателей приключений спустя более трех столетий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, какие драгоценности ищут уже 800 лет