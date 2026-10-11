Задолго до Салема в Европе судили оборотней: жуткая история реальных процессов над людьми-волками

Задолго до известных Салемских процессов над ведьмами в Америке по Европе прокатилась волна преследований людей, считавшихся оборотнями. Их обвиняли в нападениях на скот, убийствах и колдовстве. Некоторые подсудимые даже признавались, что могли принимать вид волков, однако такие свидетельства часто получали под пыткой.

В Европе людей обвиняли в превращении в волков и судили как оборотней. Фото: Mohamed_hassan / Pixabay

Как возникали обвинения в перевоплощении

Вера в людей, способных превращаться в животных, существовала еще в древних культурах. В XV-XVII веках эти представления переплелись с религиозными страхами и охотой на ведьм. В некоторых регионах Европы людей судили по убеждению, что они заключили соглашение с дьяволом и получили способность становиться волками.

Одним из самых известных стало дело французского отшельника Жиля Гарнье. В 1570-х годах он был обвинен в убийствах детей. По материалам процесса, Гарнье утверждал, что пользовался мазью, которая якобы помогала ему превращаться в волка. Его признали виновным и казнили.

Признания, которые заканчивались приговорами

Другой известный процесс состоялся во Франции в 1521 году. Пьера Бурго и Филибера Монтота обвинили в превращении в волков. Во время допросов они рассказывали о мази и связи с дьяволом. Такие истории соответствовали представлениям того времени, но не являлись доказательством реального перевоплощения.

Не все подобные дела завершались казнью. В Ливонии в XVII веке пожилой мужчина по имени Тейс рассказывал суду, что оборотни борются с дьяволом, чтобы защитить урожай и скот. Вместо смертного приговора он получил телесное наказание.

Сегодня истории о европейских процессах над оборотнями рассматривают как свидетельство того, как сильны могут быть предрассудки и страх перед неизвестным. Признания под пыткой нельзя считать надежным доказательством, а обвинения в ликантропии отражали тогдашние представления о сверхъестественном.

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