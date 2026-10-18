Яблоки стали оружием против Великой депрессии: как обычные фрукты помогли тысячам безработных

Великая депрессия, начавшаяся в США после биржевого краха 1929 года, лишила миллионы людей работы и стабильного дохода. Бывшие служащие и рабочие оказались перед выбором: искать редкие вакансии или придумывать способы заработка. Одним из символов той эпохи стали мужчины, которые продавали яблоки на городских улицах.

Яблоки стали символом выживания американцев во время Великой депрессии, когда уличная торговля фруктами помогала безработным зарабатывать на жизнь. Фото: Pixabay

Избыток яблок превратили в возможность

В 1929 году американские производители собрали большой урожай яблок, но из-за экономического кризиса покупателей не хватало. Глава Международной ассоциации поставщиков яблок Джозеф Сикер предложил использовать избыток фруктов, чтобы помочь безработным. Представители отрасли собрали 10 тысяч долларов на закупку яблок, которые мужчины могли перепродавать.

Схема была простой: торговцы получали ящики по сниженной цене, продавали фрукты прохожим, а в конце дня возвращали 1,75 доллара за каждый ящик. Остальная выручка оставалась у них. Такой подход помогал производителям избавляться от излишков продукции, а людям — зарабатывать без постоянного работодателя.

Продавцы яблок стали символом кризиса

Вскоре торговцы появились почти на каждом углу Нью-Йорка. За яблоко обычно просили пять центов, хотя сочувствующие покупатели нередко платили больше. По оценкам того времени, ежедневно торговлей занимались до 6 тысяч человек. Для многих это был шанс прокормить семью и сохранить чувство собственного достоинства, ведь они зарабатывали самостоятельно, а не просили милостыню.

Однако работа требовала выносливости: продавцы часами стояли под открытым небом, под дождем и на холоде, наглядно демонстрируя последствия безработицы. Прохожие иногда помогали им не только покупками, но и едой, одеждой и словами поддержки.

Почему замысел в итоге провалился

Инициатива оказалась настолько популярной, что начала разрушать сама себя. Спрос на яблоки рос, излишки постепенно исчезали, а закупочная цена ящиков поднялась с 1,75 до 2,50 доллара. Поддерживать прежние условия продажи стало невыгодно, и программа постепенно пришла в упадок. Кроме того, большое количество торговцев мешало движению, а некоторые города начали запрещать уличную торговлю яблоками.

Несмотря на это, история оставила заметный след в культуре США. В 1934 году художница Марта Орр создала комикс "Apple Mary", который публиковали газеты по всей стране. А фотографии людей с ящиками яблок до сих пор напоминают о том, как обычный фрукт стал символом борьбы за выживание во время экономической катастрофы.

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