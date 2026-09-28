Вы держите их в руках каждый день, но не знаете этого: 6 неожиданных фактов о деньгах

Деньги кажутся нам привычной частью повседневной жизни, но даже обычная купюра или монета имеет немало интересных особенностей. Часть этих фактов касается американского доллара, однако они помогают лучше понять историю денег, способы их защиты и особенности использования.

Американские доллары скрывают немало необычных фактов, о которых большинство людей не задумывается. Фото: benscripps / Pixabay

Первые американские центы имели необычную надпись. В 1787 году на одной из первых американских монет номиналом один цент, известной как Fugio Cent, появилась надпись "Mind your business". Сегодня её можно воспринять как "не вмешивайся в чужие дела", но изначально фраза имела двойной смысл: призыв заниматься собственными делами и финансовый совет.

Производство монеты может стоить дороже её номинала. По данным The Fact Site, изготовление американского пенни стоило дороже его номинала. Монета в один цент обходилась примерно в 2,06 цента, а никель номиналом в 5 центов — в 7,53 цента. Речь идет именно об американских монетах, поэтому эти цифры не следует переносить на украинские копейки.

Купюры сделаны не совсем из бумаги. Американские банкноты традиционно изготовляют из смеси хлопка и льна – примерно 75% и 25% соответственно. Поэтому называть их обычной бумагой не совсем верно.

Насечки на монетах появились не случайно. Рифленый гурт монет имеет не только декоративное значение. В прошлом с драгоценных монет могли срезать небольшие кусочки металла, оставляя их в обращении. Насечки помогали заметить такое повреждение и усложняли подобное мошенничество.

Банкноты имеют ограниченный срок службы. Американские деньги не обращаются вечно. Продолжительность использования банкноты зависит от её номинала и того, как часто она переходит из рук в руки. Купюры небольшого номинала обычно изнашиваются быстрее крупных.

Во время войны монеты заменялись марками. Во время Гражданской войны в США возник дефицит монет. Люди накапливали драгоценные металлы, поэтому власти разрешили использовать почтовые марки для небольших платежей. Впоследствии возник дефицит и самих марок.

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