logo

BTC/USD

83268

ETH/USD

2502.75

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество история Вы делаете это всю жизнь, но не знаете истинной причины: 10 неожиданных историй привычных традиций
commentss НОВОСТИ Все новости

Вы делаете это всю жизнь, но не знаете истинной причины: 10 неожиданных историй привычных традиций

От свечей на торте до стука по дереву – некоторые привычки имеют удивительное прошлое, связанное с давними верованиями и предрассудками

13 октября 2026, 16:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Мы ежедневно повторяем привычные жесты и соблюдаем традиции, даже не задумываясь, откуда они взялись. Однако за многими из них скрываются древние верования, страхи перед сверхъестественными силами и необычные истории. Издание BuzzFeed собрало любопытные объяснения происхождения повседневных привычек.

Вы делаете это всю жизнь, но не знаете истинной причины: 10 неожиданных историй привычных традиций

Традиции, связанные с праздничным тортом, имеют неожиданную историю, уходящую корнями в древние верования. Фото: Pixabay

  • Почему мы стучим по дереву. Одна из версий связывает этот обычай с древними кельтами, которые верили, что в деревьях живут духи и божества. Стук якобы помогал заручиться их поддержкой или отпугнуть злые силы. Однако точное происхождение традиции остается неизвестным.

  • Зачем искать четырехлистник. У древних кельтов четырехлистник считали защитой от злых духов. В Средние века ему также приписывали способность помогать замечать фей. Впоследствии растение стало символом удачи, а его поиск превратился в популярную традицию.

  • Как гадали на куриной кости. Приблизительно в 700 году до нашей эры этруски верили, что птицы могут предсказывать будущее. Они сохраняли вилочковую кость курицы и связывали с ней исполнение желаний. Позже римляне переняли обычай, а традиция разламывать кость пополам позволила загадать желание двум людям.

  • Почему число 13 считается несчастливым. Одно из объяснений связано с библейской Тайной вечерей, где Иуду считают тринадцатым гостем. В скандинавской мифологии схожий мотив возникает в истории о боге Локи, который явился на пир двенадцати богов и нарушил гармонию. Так число 13 постепенно стало ассоциироваться с неудачей.

  • Откуда взялись свечи на торте. Историю традиции связывают с Древней Грецией, где круглые пироги могли посвящать богине Артемиде. Современный обычай также связывают с немецким праздником Kinderfest, во время которого свечи, вероятно, должны были защищать детей от злых духов.

  • Почему целуются под омелой. В древней Британии друиды приписывали омеле целебные и защитные свойства. По одной из легенд, обычай целоваться под растением связан со скандинавской историей о боге Бальдре и его матери Фригг. Впоследствии омела стала частью рождественских традиций.

  • Зачем жених бросает подвязку. По одной из версий, в прошлом гости пытались получить кусочек свадебного наряда невесты на счастье. Бросание подвязки могло стать способом уберечь платье от повреждения и отвлечь гостей от невесты.

  • Почему рассыпанную соль бросают через плечо | В христианской традиции рассыпанную соль связывали с предательством Иуды. По поверью, брошенная через левое плечо соль должна была ослепить дьявола и нейтрализовать неудачу. Сегодня этот жест остается одним из самых известных предрассудков.

  • Зачем прикрывают рот во время зевания. Когда-то люди верили, что через открытый рот во время зевания в тело могут проникнуть болезни и демоны или даже убежать душа. Поэтому рот старались прикрывать рукой. Сегодня этот жест в основном воспринимают как проявление вежливости.

  • Почему на похороны надевают черное. Еще в Древнем Риме темную одежду использовали как знак траура. В Средневековье черный наряд стал распространен среди зажиточных людей, а во времена королевы Виктории традиция еще больше закрепилась в западной культуре.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что задолго до Салема в Европе судили оборотней: жуткая история реальных процессов над людьми-волками



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.buzzfeed.com/tanishtha_kotian/surprising-origins-of-everyday-traditions
Теги:

Новости

Все новости