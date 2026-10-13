Вы делаете это всю жизнь, но не знаете истинной причины: 10 неожиданных историй привычных традиций

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Сергій Кречмаровський
Мы ежедневно повторяем привычные жесты и соблюдаем традиции, даже не задумываясь, откуда они взялись. Однако за многими из них скрываются древние верования, страхи перед сверхъестественными силами и необычные истории. Издание BuzzFeed собрало любопытные объяснения происхождения повседневных привычек.
Традиции, связанные с праздничным тортом, имеют неожиданную историю, уходящую корнями в древние верования. Фото: Pixabay
Почему мы стучим по дереву. Одна из версий связывает этот обычай с древними кельтами, которые верили, что в деревьях живут духи и божества. Стук якобы помогал заручиться их поддержкой или отпугнуть злые силы. Однако точное происхождение традиции остается неизвестным.
Зачем искать четырехлистник. У древних кельтов четырехлистник считали защитой от злых духов. В Средние века ему также приписывали способность помогать замечать фей. Впоследствии растение стало символом удачи, а его поиск превратился в популярную традицию.
Как гадали на куриной кости. Приблизительно в 700 году до нашей эры этруски верили, что птицы могут предсказывать будущее. Они сохраняли вилочковую кость курицы и связывали с ней исполнение желаний. Позже римляне переняли обычай, а традиция разламывать кость пополам позволила загадать желание двум людям.
Почему число 13 считается несчастливым. Одно из объяснений связано с библейской Тайной вечерей, где Иуду считают тринадцатым гостем. В скандинавской мифологии схожий мотив возникает в истории о боге Локи, который явился на пир двенадцати богов и нарушил гармонию. Так число 13 постепенно стало ассоциироваться с неудачей.
Откуда взялись свечи на торте. Историю традиции связывают с Древней Грецией, где круглые пироги могли посвящать богине Артемиде. Современный обычай также связывают с немецким праздником Kinderfest, во время которого свечи, вероятно, должны были защищать детей от злых духов.
Почему целуются под омелой. В древней Британии друиды приписывали омеле целебные и защитные свойства. По одной из легенд, обычай целоваться под растением связан со скандинавской историей о боге Бальдре и его матери Фригг. Впоследствии омела стала частью рождественских традиций.
Зачем жених бросает подвязку. По одной из версий, в прошлом гости пытались получить кусочек свадебного наряда невесты на счастье. Бросание подвязки могло стать способом уберечь платье от повреждения и отвлечь гостей от невесты.
Почему рассыпанную соль бросают через плечо | В христианской традиции рассыпанную соль связывали с предательством Иуды. По поверью, брошенная через левое плечо соль должна была ослепить дьявола и нейтрализовать неудачу. Сегодня этот жест остается одним из самых известных предрассудков.
Зачем прикрывают рот во время зевания. Когда-то люди верили, что через открытый рот во время зевания в тело могут проникнуть болезни и демоны или даже убежать душа. Поэтому рот старались прикрывать рукой. Сегодня этот жест в основном воспринимают как проявление вежливости.
Почему на похороны надевают черное. Еще в Древнем Риме темную одежду использовали как знак траура. В Средневековье черный наряд стал распространен среди зажиточных людей, а во времена королевы Виктории традиция еще больше закрепилась в западной культуре.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что задолго до Салема в Европе судили оборотней: жуткая история реальных процессов над людьми-волками