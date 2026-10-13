Вы делаете это всю жизнь, но не знаете истинной причины: 10 неожиданных историй привычных традиций

Мы ежедневно повторяем привычные жесты и соблюдаем традиции, даже не задумываясь, откуда они взялись. Однако за многими из них скрываются древние верования, страхи перед сверхъестественными силами и необычные истории. Издание BuzzFeed собрало любопытные объяснения происхождения повседневных привычек.

Традиции, связанные с праздничным тортом, имеют неожиданную историю, уходящую корнями в древние верования. Фото: Pixabay

Почему мы стучим по дереву. Одна из версий связывает этот обычай с древними кельтами, которые верили, что в деревьях живут духи и божества. Стук якобы помогал заручиться их поддержкой или отпугнуть злые силы. Однако точное происхождение традиции остается неизвестным.

Зачем искать четырехлистник. У древних кельтов четырехлистник считали защитой от злых духов. В Средние века ему также приписывали способность помогать замечать фей. Впоследствии растение стало символом удачи, а его поиск превратился в популярную традицию.

Как гадали на куриной кости. Приблизительно в 700 году до нашей эры этруски верили, что птицы могут предсказывать будущее. Они сохраняли вилочковую кость курицы и связывали с ней исполнение желаний. Позже римляне переняли обычай, а традиция разламывать кость пополам позволила загадать желание двум людям.

Почему число 13 считается несчастливым. Одно из объяснений связано с библейской Тайной вечерей, где Иуду считают тринадцатым гостем. В скандинавской мифологии схожий мотив возникает в истории о боге Локи, который явился на пир двенадцати богов и нарушил гармонию. Так число 13 постепенно стало ассоциироваться с неудачей.

Откуда взялись свечи на торте. Историю традиции связывают с Древней Грецией, где круглые пироги могли посвящать богине Артемиде. Современный обычай также связывают с немецким праздником Kinderfest, во время которого свечи, вероятно, должны были защищать детей от злых духов.

Почему целуются под омелой. В древней Британии друиды приписывали омеле целебные и защитные свойства. По одной из легенд, обычай целоваться под растением связан со скандинавской историей о боге Бальдре и его матери Фригг. Впоследствии омела стала частью рождественских традиций.

Зачем жених бросает подвязку. По одной из версий, в прошлом гости пытались получить кусочек свадебного наряда невесты на счастье. Бросание подвязки могло стать способом уберечь платье от повреждения и отвлечь гостей от невесты.

Почему рассыпанную соль бросают через плечо | В христианской традиции рассыпанную соль связывали с предательством Иуды. По поверью, брошенная через левое плечо соль должна была ослепить дьявола и нейтрализовать неудачу. Сегодня этот жест остается одним из самых известных предрассудков.

Зачем прикрывают рот во время зевания. Когда-то люди верили, что через открытый рот во время зевания в тело могут проникнуть болезни и демоны или даже убежать душа. Поэтому рот старались прикрывать рукой. Сегодня этот жест в основном воспринимают как проявление вежливости.