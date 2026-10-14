Виски против гриппа и бунт против масок: 5 шокирующих фактов из истории болезни

Грипп имеет долгую историю, в которой есть астрологические представления, пандемии и методы лечения.

Необычные методы лечения гриппа и борьба с эпидемиями в прошлом. Фото: Pixabay

Почему грипп связывали со звездами. Слово influenza пришло из итальянского языка. В XV веке болезнь связывали с влиянием небесных светил, а позже употребляли выражение influenza di freddo – "воздействие холода".

"Испанка" не обязательно началась в Испании. Пандемия 1918-1919 годов унесла десятки миллионов жизней. Название "испанка" закрепилось, в частности, потому, что Испания открыто сообщала о вспышке, тогда как в странах — участницах Первой мировой войны действовала цензура. Точное происхождение вируса до сих пор неизвестно. Необычной чертой пандемии стала высокая смертность среди людей 20-40 лет. Причины еще изучают: иммунная реакция могла играть роль, но многие смерти были связаны также с бактериальной пневмонией.

Вирус опознали через 15 лет. Само существование вируса гриппа А ученые доказали только в 1933 году — до этого болезнь считали бактериальной. А точный генетический код смертоносного штамма 1918 года удалось расшифровать лишь в 2005-м, используя образцы из тела, сохранившегося в вечной мерзлоте Аляски.

Виски как лекарство и бунт против масок. В 1918 году некоторые американские врачи назначали больным виски, хотя его польза была сомнительной. Несмотря на сухой закон, для медицинских нужд разрешали выдавать конфискованный алкоголь. В Сан-Франциско в 1919 году возникла "Лига против масок", которая протестовала против обязательного их ношения.