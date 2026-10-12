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В Древнем Риме верили, что кровь гладиаторов лечит эпилепсию: жуткая правда о древней медицине

Древние римляне верили в целительные свойства крови погибших бойцов. Эта практика сохранялась даже после исчезновения гладиаторских сражений

12 октября 2026, 11:02
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Сергій Кречмаровський

В Древнем Риме кровь гладиаторов считали средством от эпилепсии. Люди верили, что она способна передать больным силу бойцов, хотя такое лечение не имело научной основы. Эта жуткая практика показывает, насколько отличались медицинские представления древности от современных знаний.

В Древнем Риме верили, что кровь гладиаторов лечит эпилепсию: жуткая правда о древней медицине

Образ гладиатора напоминает о древнеримских поверьях о целебных свойствах крови бойцов и жестоких методах лечения эпилепсии. Фото: Pixabay

Почему римляне полагались на кровь

Гладиаторские бои были популярным зрелищем в Римской империи, а бойцов воспринимали как людей с исключительной физической силой. Эпилепсия, сопровождающаяся судорогами и потерей сознания, оставалась загадочной болезнью. Люди не знали её подлинных причин и искали объяснения и способы лечения в верованиях и обычаях.

Кровь погибших гладиаторов наделяли особыми свойствами. Считалось, что её употребление поможет избавиться от приступов. Однако доказательств эффективности этого метода не было. Такие представления являлись частью древних лечебных практик, в которых предрассудки часто заменяли знания о человеческом организме.

Запрет боев не положил конец обычаю

Со временем гладиаторские бои исчезли, но вера в целительные свойства человеческой крови сохранялась. По историческим свидетельствам, в некоторых местах кровь казнённых людей также использовали как средство против эпилепсии. Следовательно, этот обычай пережил сами гладиаторские зрелища и оставался частью представлений о лечении на протяжении многих столетий.

Ситуация поменялась с развитием науки и медицины. В XX веке появились противоэпилептические препараты, позволяющие контролировать приступы и помогать пациентам на основе научных исследований. Сегодня эпилепсию лечат медицинскими методами, а не древними ритуалами. Эта история напоминает, насколько опасны могли быть попытки лечить болезни до появления научных объяснений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как наши предки пережили самый холодный период в истории



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Источник: https://www.popsci.com/health/ancient-rome-gladiator-blood-epilepsy-cure/
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